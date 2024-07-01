福州踩線團結束馬祖行 陸委會：歡迎陸客提出金馬旅行申請

由福州市旅遊協會會長韓鳴率領的福州市旅遊協會馬祖踩線團一行22人，完成開天兩夜考察行程後已於1日返回福州。對此，陸委會1日表示，歡迎陸客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。

在陸委會27日宣布調升陸港澳旅遊警示至「橙色」燈號的兩天後，福建踩線團22人仍按原計劃抵達馬祖展開三天兩夜踩線行程，期間參訪南竿馬祖酒廠、八八坑道、馬祖天后宮、大漢據點、津沙聚落等景點。

大陸文旅部副部長饒權今年4月28日與立法院國民黨團總召傅崐萁等立委會見時，曾宣告將率先開放福建居民赴馬祖旅遊，並要求須先恢復平潭至台灣的海上客運船，才會讓福建居民赴台灣團體遊。

大陸國台辦發言人陳斌華隨後於5月15日表示「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖」，而在第七次福馬磋商會後，福州旅遊協會原定6月10日組團赴馬祖踩線，但5月30日突然發函給馬祖表示因端午活動將延後，引發關注。

期間，中共曾於5月下旬對台發動圍台軍演，並公告自6月15日起，對原產於台灣的石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率。隨後又在6月初祭出「懲治台獨22條意見」，最高可判死刑，且嫌疑人不到案也能審判。

針對大陸踩線團行程與兩岸旅遊等交流，會否因我方調升國人赴陸「旅遊警示升級」或大陸對台祭出「懲戒台獨」等動作而受影響？陸委會1日稱，樂見陸方透過馬祖踩線團交流活動，也歡迎中客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。