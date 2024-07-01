快訊

賴總統執政一個月 民調：觀望民眾轉向不滿意大於滿意

大雷雨轟雙北！4縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

福州踩線團結束馬祖行 陸委會：歡迎陸客提出金馬旅行申請

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
福建旅遊業者赴馬祖踩線團29日抵達馬祖南竿福澳港，展開三天兩夜行程。陸委會1日對此表示，歡迎陸客儘速提出到馬祖、金門旅行申請。（圖／讀者提供）
福建旅遊業者赴馬祖踩線團29日抵達馬祖南竿福澳港，展開三天兩夜行程。陸委會1日對此表示，歡迎陸客儘速提出到馬祖、金門旅行申請。（圖／讀者提供）

由福州市旅遊協會會長韓鳴率領的福州市旅遊協會馬祖踩線團一行22人，完成開天兩夜考察行程後已於1日返回福州。對此，陸委會1日表示，歡迎陸客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。

在陸委會27日宣布調升陸港澳旅遊警示至「橙色」燈號的兩天後，福建踩線團22人仍按原計劃抵達馬祖展開三天兩夜踩線行程，期間參訪南竿馬祖酒廠、八八坑道、馬祖天后宮、大漢據點、津沙聚落等景點。

大陸文旅部副部長饒權今年4月28日與立法院國民黨團總召傅崐萁等立委會見時，曾宣告將率先開放福建居民赴馬祖旅遊，並要求須先恢復平潭至台灣的海上客運船，才會讓福建居民赴台灣團體遊。

大陸國台辦發言人陳斌華隨後於5月15日表示「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖」，而在第七次福馬磋商會後，福州旅遊協會原定6月10日組團赴馬祖踩線，但5月30日突然發函給馬祖表示因端午活動將延後，引發關注。

期間，中共曾於5月下旬對台發動圍台軍演，並公告自6月15日起，對原產於台灣的石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率。隨後又在6月初祭出「懲治台獨22條意見」，最高可判死刑，且嫌疑人不到案也能審判。

針對大陸踩線團行程與兩岸旅遊等交流，會否因我方調升國人赴陸「旅遊警示升級」或大陸對台祭出「懲戒台獨」等動作而受影響？陸委會1日稱，樂見陸方透過馬祖踩線團交流活動，也歡迎中客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。

福建 行程 馬祖

延伸閱讀

陸媒「盯梢」台灣政論節目？ 陸委會：調查碰到困難

影／福建踩線團訪馬祖 李孟諺：善意堆疊對觀光有幫助

福州旅遊踩線團抵達馬祖 歡迎儀式隆重兩方代表互贈伴手禮

金馬業者兩樣情 福州踩線團今抵達馬祖

相關新聞

福州踩線團結束馬祖行 陸委會：歡迎陸客提出金馬旅行申請

由福州市旅遊協會會長韓鳴率領的福州市旅遊協會馬祖踩線團一行22人，完成開天兩夜考察行程後已於1日返回福州。對此，陸委會1...

陸第三艘航艦「福建艦」 傳7月3日進行第三次海試

大陸第三艘航空母艦「福建艦」6月11日完成二次海試作業後，返回上海江南造船廠碼頭，如今傳出，福建艦可能在本月3日進行第三...

大規模七一遊行消失5年 李家超再提國安法

香港主權移交27週年之際，香港特首李家超週一（7月1日）發表文章，稱中國與香港的「一國兩制」在過去27年經歷考驗，…

防諜防到太空去 中籲防「間諜之眼」外媒：007情節

中國國安部6月30日在官方微信公眾號發布文章稱，太空領域是其實施技術竊密的重災區，並指部分網友在網上「熱心」回答有關中國...

深中通道通車 伶仃洋不再歎零丁 習：中國式現代化是幹出來的

連接廣東深圳與中山兩地的「深中通道」6月30日下午3時通車，通車儀式將於7月1日上午舉行，通車之後，往來深圳至中山的車程...

深中通道通車 中國「基建狂魔」又上新 集多個世界之最

深中大橋正式通車試運營，據報導，這是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程，創下了多項「世界之最」，不僅是中國「基建狂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。