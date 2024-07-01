解放軍新疆沙漠設靶機 被指模擬攻擊日本本土

香港媒體報導，外國軍事網站根據衛星圖片發現，中共解放軍在新疆沙漠部署美軍F-22與F-35隱形戰機的模擬空軍基地，由於距離中國最近的是日本空軍基地，顯示解放軍已把攻擊日本本土的軍事基地列入作戰假定中。

香港星島日報今天報導，據保加利亞軍事網（Bulgarian Military），分析最新衛星影像，發現解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠的靶場，停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機的模擬空軍基地。

由於美軍距離中國最近並部署F-22戰機的機場，位於沖繩本島的嘉手納空軍基地。而解放軍東部戰區所屬的南京，距離沖繩僅約1000公里，完全就在東風26號飛彈約4000公里射程、東風17號飛彈約2000公里射程內。

至於美軍距離中國最近並主要部署F-35戰機的機場，則是在日本本州的山口縣岩國航空基地。距離解放軍東部戰區僅約1270公里，同樣都在東風17號與東風26號飛彈的射程內。

最新的衛星圖片顯示，在新疆的模擬機場跑道與飛機模型，都有被飛彈命中的彈痕，顯示解放軍已有針對機場與戰機發動攻擊的準備。

另據美國網媒商業內幕（Business Insider）報導，中國視美國為最大假想敵，近年來同樣在塔克拉瑪干沙漠中設置多個全尺寸的美軍航空母艦標靶，作為攻擊訓練之用。據最新衛星圖片顯示，其中模擬美國最新型航艦福特號的標靶，近日已被完全摧毀。