新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

共軍在新疆塔克拉瑪干沙漠除修建美國航母「福特號」1：1模擬靶艦外，有外國軍事網站根據衛星圖像發現，日本本土的基地也成為中共軍隊模擬攻擊的對象。

香港星島日報引述保加利亞軍事網（Bulgarian Military）分析最新衛星圖像報導，發現解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠的靶場，停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機的模擬空軍基地。

報導稱，由於距離中國最近，又同時部署上述兩款美軍戰機的，只有在日本本土的空軍基地。換言之，新的衛星圖像顯示，中共解放軍的演練中，已把攻擊日本本土的軍事基地列入作戰假定中。

報導指出，美軍距離中國最近並部署F-22戰機的機場，就是位於沖繩本島的嘉手納空軍基地。而中共解放軍東部戰區所屬的南京，距離沖繩僅約1,000公里，完全在東風26飛彈約4,000公里射程、東風17飛彈約2,000公里射程內。

至於美軍距離中國最近並主要部署F-35戰機的機場，則是在日本本州的山口縣岩國航空基地。距離中共解放軍東部戰區僅約1,270公里，同樣都在東風17與東風26飛彈的射程內。

而最新的衛星圖像顯示，在新疆的模擬機場跑道與飛機模型，都有被導彈命中的彈痕，顯示中共解放軍已有針對機場與戰機發動攻擊的準備。