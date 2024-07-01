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梁文傑：兩岸實質就是兩國 對陸而言華獨和台獨都一樣

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑1日對此表示，除了憲法，在其他法律制度上，我國一切做法都把對岸當國家，要叫它「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質上是兩個國家。（圖／截自POP Radio聯播網官方YouTube直播）
陸委會副主委梁文傑1日對此表示，除了憲法，在其他法律制度上，我國一切做法都把對岸當國家，要叫它「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質上是兩個國家。（圖／截自POP Radio聯播網官方YouTube直播）

賴清德總統520上台至今僅一個多月，然而，已四度談及中華民國與中華人民共和國互不隸屬，引起大陸強烈不滿。陸委會副主委梁文傑1日表示，若不把大陸當一個國家，視而不見是「很荒謬的事」。除了憲法，在其他法律制度，我國一切都把對方當國家，要叫「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質就是兩個國家，對大陸而言，華獨和台獨是一樣的。

梁文傑1日接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，針對藍營表示兩岸關係緊張，是因民進黨不走「一中憲法」。梁文傑表示，這是國內兩黨之間對兩岸關係的爭論，「我覺得是無休無止」。較在乎北京那邊是怎麼看，「他們這一次對賴總統的講話反應有點過度」。

對於賴總統提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，梁文傑稱，大陸一定會批評，因為從對岸的角度來看，中華民國是不存在或不該存在的「非法政權」，對大陸而言，華獨和台獨是一樣。

梁文傑進一步指出，過去歷任總統都堅持中華民國主權獨立，馬英九擔任總統時也堅持中華民國主權獨立，也曾講過台灣前途由2,300萬人決定。若以同樣標準來看，也就是馬政府用中華民國在搞台灣獨立，在對岸看起來是一樣的，也是一個主權獨立國家。

梁文傑稱，大陸認為台灣的前途不是2,300萬人決定的，是要整個中國十幾億人一起決定，這些其實就是互相衝突。馬英九的作法在對岸看法也是獨，大陸很多人認為被馬英九八年騙了，認為這麼多年還是維持現狀，「不接受統一就是獨」，還有馬英九也與美國買武器。

對於主持人提出，馬辦表示，馬總統提出的是「九二共識」基礎下的台灣和大陸地區。梁文傑則強調，陸委會是依照兩岸人民關係條例設立的，賴總統的講法也是依照中華民國憲法和兩岸條例。而使用「國家統一前」這詞是很「藝術的」，之前維持兩邊互不隸屬狀態，不論要叫兩岸、台灣或大陸，又或叫中華民國和中華人民共和國都好，意思是一樣的。

至於談到很多人解讀，既然陸委會並非外交部的中國司，因此不可以將對岸視為一個國家，梁文傑指出，若不把對岸當一個國家，對中華人民共和國視而不見，「那就是很荒謬的事情」。

他還表示，除了憲法，在其他法律制度，我們一切做法都把對方當國家，所以為什麼健保只有2,300萬人可用，還有在兵役方面上海人不能主張來我國當兵，實質權利義務都是兩個國家。

中華民國憲法 梁文傑 馬英九

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