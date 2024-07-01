北京放寬居港澳非中國籍人士簽證 可多次往返
北京當局決定放寬香港、澳門永久性居民中的非中國籍人士的簽證限制，本月10日起將提供有效期5年、可多次往返的通行證（非中國籍）。
中國國家移民管理局今天公布了相關決定，並指此舉是為了進一步便利中國大陸與港澳人員的交流交往，以及促進港澳更好融入中國國家發展大局。
據公布，本月10日起，港澳永久性居民中的非中國籍人員，因投資、探親、旅遊、商務、研討、交流等短期入境事由來往大陸，可以向中國出入境管理局委託的香港中旅集團、澳門中國旅行社申請相關通行證。
公布表示，獲批准簽發的通行證有效期5年，持證人可以在證件有效期內多次來往大陸，每次停留不超過90日，持證人不得在大陸工作、學習或從事新聞採訪活動。
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