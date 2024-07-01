共軍山東艦現身菲國海域 陸專家：堅決捍衛領海洋權益

法新社6月29日報導，在中菲南海衝突持續之際，有商業衛星拍到大陸航空母艦「山東艦」離開港口，抵達菲律賓附近海域，並稱中方首次派出航艦前往菲律賓近海，有威懾之意。對此，大陸軍事專家張軍社強調，對於一些國家在南海海域的侵權挑釁行為，中國軍隊會堅決捍衛中國的領土主權和海洋權益。

據法新社報導，商業衛星拍攝的影像顯示，離港的山東艦出現在距菲律賓200海浬（約360公里）外的海域上，「很可能是為了向菲方提醒，不要覬覦不屬於自己的領土，不要再次闖入仁愛暗沙」。

在中菲南海爭議不斷之際，山東艦現身菲律賓附近海域引發關注，張軍社6月30日接受《環球時報》採訪時表示，山東艦自2019年底正式入列以來，已在南海、東海、台灣海峽等多海進行訓練。此次山東艦現身南海是正常的訓練。

《環球時報》指出，2023年，山東艦先後三次前出島鏈進行訓練。2023年4月山東艦穿越巴士海峽，經過台島東南海域展開首次西太平洋訓練，此後山東艦在9月和10月連續2次前出島鏈進行遠海訓練。

報導稱，一年三次，這創下了中國航空母艦前出島鏈遠海訓練的紀錄。大陸國防部新聞發言人張曉剛去年就曾對此表示：「中國軍隊將常態組織類似演訓活動。」

張軍社稱，中國航母在南海海域和西太平洋的遠海訓練都已達到常態化，這與航艦擔負的作戰任務密不可分。航艦負責海上防禦，不能總是「宅」在母港中，必須在遠海訓練中提升航艦及航艦編隊的整體作戰能力。

「山東艦無論是在南海還是到西太平洋進行常態化訓練，都符合國際法和國際通行做法，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，有利於維護地區和世界的和平穩定。」張軍社說。

針對國際媒體對中國航空母艦動向的高度關注及作出的猜測性分析，張軍社認為，包括航艦、萬噸驅逐艦等在內的中國海軍海上力量的發展及海上作戰能力的提升，可以使中國海軍有效地維護國家領土主權和海洋權益。

張軍社稱， 「這對個別針對中國實施侵權挑釁的國家而言，自然是強有力的威懾。對於一些國家在南海海域的侵權挑釁行為，中國軍隊會堅決捍衛中國的領土主權和海洋權益。」