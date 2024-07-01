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北京再送香港一對大貓熊 數月後抵達

中央社／ 香港1日電

據公布，北京方面決定再贈送香港一對大貓熊，預料數月後抵達；連同現有的一對，香港將會擁有兩對大貓熊。

行政長官李家超今早在慶祝香港回歸27週年酒會上宣布了相關消息，並指大貓熊將會在幾個月後到香港，港方會展開準備工作迎接，相信大貓熊將為香港帶來歡笑和喜悅。

他說，北京中央過去送贈香港的兩對大貓熊，陪伴一代又一代的港人成長，是大家的集體回憶。

自1999年起，北京先後送贈香港兩對大貓熊，分別是「安安」和「佳佳」，以及「樂樂」和「盈盈」，其中「安安」和「佳佳」已歿。

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