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香港主權移交27年 只有慶祝沒有遊行

中央社／ 香港1日電
七月一日是香港主權移交廿五周年，上環及中環慶祝「回歸」主題巴士和電車穿梭街頭，刻意營造濃厚喜慶氛圍。（中新社）
七月一日是香港主權移交廿五周年，上環及中環慶祝「回歸」主題巴士和電車穿梭街頭，刻意營造濃厚喜慶氛圍。（中新社）

今天是香港主權移交27年，在香港國安法及維護國家安全條例（俗稱基本法23條立法）實施下，香港只有慶祝，沒有大規模遊行示威。

在慶祝方面，港府一如既往，早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，出席的嘉賓有行政長官李家超伉儷、政府高層官員、行政會議成員、北京中央駐港聯絡辦公室主任鄭雁雄，以及前特首梁振英、曾蔭權、林鄭月娥等。

升旗儀式結束後，港府在旁邊的會議展覽中心舉行慶祝酒會，由李家超主禮。

不過，今年的慶祝儀式似乎仍未脫離2019年的「反送中」運動陰影，比如升旗儀式並未恢復設立公眾觀禮區，警方同時在金紫荊廣場一帶實施交通管制。

1997年香港主權移交後，相關升旗儀式都會設立公眾觀禮區，讓市民共同感受慶祝氛圍，但「反送中」於2019年爆發後，港府已連續多年取消設立公眾觀禮區。

此外，在「反送中」之前，「民間人權陣線」會舉行大規模遊行，以表達民主普選等訴求，但香港國安法於2020年中實施後，不少泛民政黨及民間組織包括「民間人權陣線」陸續解散，由他們發起的大規模遊行已連續5年在「七一」消失。

反送中 國安法 香港

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