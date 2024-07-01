香港回歸27周年 劉德華獲頒授「銀紫荊星章」

今天是香港主權移交中共27周年，香港特區政府1日公布2024年授勳及委任太平紳士名單。在授勳方面，今年共有502人獲香港特首頒授勳銜及作出嘉獎，其中影星劉德華獲頒授「銀紫荊星章」，理由之一是他於今年當選中國電影家協會副主席。

今年共有五人獲得最高榮譽的「大紫荊勳章」，分別為香港行會成員兼立法會議員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、岩土工程和水利專家李焯芬、恆基地產主席李家傑、福建社團聯會榮譽主席林樹哲。

影星劉德華今年也獲頒授「銀紫荊星章」，為其2016年獲「銅紫荊星章」後再次獲勳。

港府公告稱，「劉先生從事演藝事業超過四十年，在娛樂界享譽盛名。他被譽為香港樂壇『四大天王』之一，曾參演超過170部電影，屢獲殊榮，更於2024年當選中國電影家協會副主席。多年來，劉先生熱心公益， 支持殘疾人士體育發展， 並創立慈善基金支援弱勢社羣，貢獻甚豐，現獲頒授銀紫荊星章。」