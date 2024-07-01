習近平將赴上合峰會 料再晤普亭

大陸外交部昨宣布，大陸國家主席習近平七月二日至六日將出席在哈薩克首都阿斯塔納舉行的「上海合作組織成員國元首理事會」第廿四次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙邀請，對兩國進行國是訪問。預料習近平將在會議期間再度會晤俄羅斯總統普亭。

中俄「習普會」可能在上合組織峰會期間舉行，兩人上次是在五月十六日於北京會面，相距僅約一個半月。普亭六月十八至廿日才訪問北韓和越南。

目前上合組織有九個成員國，包括中國大陸、哈薩克、塔吉克、印度、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯、吉爾吉斯和烏茲別克。

俄羅斯衛星通訊社日前報導，俄國總統助理烏沙科夫證實，俄羅斯總統普亭七月三至四日將參加在阿斯塔納舉行的上合組織峰會，並計畫與其他國家領導人舉行一系列雙邊會晤。

除了中俄關係受關注，北京近年積極推進與中亞國家關係。二○二二年九月，習近平在新冠疫情後的首次出訪便選擇哈薩克，當時即是藉著出席烏茲別克主辦的上合峰會，訪問哈、烏兩國。去年，托卡耶夫曾於五月出席「中國－中亞峰會」，又在十月出席第三屆「一帶一路」峰會，兩次都與習近平舉行會談。