香港主權移交27周年…共軍辦「七一軍營開放活動」 在港展武器裝備

今年7月1日是香港主權移交27週年，中共解放軍指稱，為營造「國安家好的濃厚社會氛圍」，由駐港部隊舉行軍營開放活動展出武器裝備，並稱活動表演展現了「過硬打贏本領和昂揚戰鬥精神」。

解放軍南部戰區29日指出，為營造「國安家好的濃厚社會氛圍」，駐香港部隊29至30日舉行七一軍營開放活動，陸續開放昂船洲、石崗和新圍營區。

軍營開放期間，展出部分武器裝備，吸引了不少觀眾駐足觀看，許多人登上海軍艦艇、觀摩裝甲車輛、體驗模擬射擊，踴躍與駐香港部隊官兵合影留念。

在石崗營區，有直升機飛行表演，另在陸空聯合獵人戰鬥表演現場，駐軍官兵藉直升機實施索降，採取連貫演練方式進行意志訓練和營救人質行動課目展示，宣稱分體現了「過硬打贏本領和昂揚戰鬥精神」。

在昂船洲禮堂，觀眾另欣賞主題文藝演出「我和我的祖國」，演出分為「盛世中國」、「美好香港」、「香江衛士」三部分，強調全面展現國家建設發展特別是進入新時代以來取得的歷史性成就，充分展示香港從「由亂到治」走向「由治及興」，新階段的嶄新氣象。

根據報導，今年是共軍駐香港部隊第33次舉辦軍營開放活動，包括此次活動在內，27年來累計接待逾80萬名觀眾入營參觀。共軍說，這令更多市民、特別是廣大青少年有機會走進軍營，增進更多了解。

2019年香港爆發「反送中」運動，當時解放軍駐香港部隊罕見現身街頭，清理「反送中」示威者設下的路障，引發外界關注揣測。