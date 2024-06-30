再訪中亞！習近平將赴哈薩克 參加上合組織峰會並訪問塔吉克

時隔不到2年，大陸國家主席習近平將再度訪問中亞。大陸外交部6月30日下午宣布，習近平7月2日至6日將出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，並應哈薩克共和國總統託卡耶夫、塔吉克共和國總統拉赫蒙邀請對兩國進行國事訪問。

上述消息由大陸外交部副部長華春瑩以「外交部發言人」身分宣布。另據上海合作組織網站消息，7月4日，上海合作組織成員國元首理事會第24次會議將在主席國哈薩克總統託卡耶夫主持下於阿斯塔納舉行。

此前，上海合作組織成員國國家協調員理事會例會於5月16日至19日在哈薩克主持下於阿斯塔納舉行。會議主要議程為準備上海合作組織成員國外長理事會會議（5月20日至21日）及元首理事會會議（7月3日至4日）。

當時，上合會各方審議並商定關於本組織政治外交、經貿和文化人文等領域的相關合作文件草案，並且討論了白俄羅斯共和國履行成為本組織成員國有關義務的進展。

另，俄羅斯塔斯社曾報導，中哈關係緊密，2022年9月，習近平在新冠疫情後的首次出訪便選擇哈薩克作為第一站，當時即是藉著出席烏茲別克主辦的上合峰會，訪問哈、烏兩國。2023年，托卡耶夫曾於5月出席「中國－中亞峰會」、10月出席第三屆「一帶一路」峰會，兩次都有與習近平舉行會談。

習近平去年10月在與托卡耶夫會面時表示，「中方堅決反對外部勢力干涉中亞國家內政」，支持哈薩克做好上合組織輪值主席國工作，推動該組織合作邁上新台階。