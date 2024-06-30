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看香港過去5年 漫畫家尊子：像器官被割走一大片

中央社／ 台北30日電
明天是香港主權移交27年，過去5年香港先後爆發反修例運動及實施國安法，圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱「願榮光歸香港」。（美聯社）
明天是香港主權移交27年，過去5年香港先後爆發反修例運動及實施國安法，圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱「願榮光歸香港」。（美聯社）

明天是香港主權移交27年，過去5年香港先後爆發反修例運動及實施國安法，香港政治漫畫家尊子形容，香港過去的5年，是傷感的5年，「像體內各個器官，每部分都切走了一大片」。

2019年香港爆發反修例（反送中）運動，2020年6月30日晚上11時開始，香港國安法正式實施。當天香港明報刊登的尊子漫畫，畫中有很多戴灰帽穿灰衣的人，下身沒有穿褲，只圍著一條類似圍裙的布，前後寫有「法」字。其中一人準備殺掉砧板上被五花大綁的青蛙。

青蛙說：「唉，係咪劏啫？！！還整色整水！！」（意思：是否要殺掉呢，還裝模作樣），砧板上寫上「HKSAR」（香港特別行政區）。

原名黃紀均的尊子，1983年開始為明報畫政治漫畫，以幽默風趣的手法記錄香港數十年的巨變。隨著反修例運動及香港國安法的實施，他的漫畫與維多利亞公園的六四燭光一樣，都消失了。

明報由2023年5月14日開始停刊尊子的漫畫。

此前尊子也在香港蘋果日報刊登漫畫，但2021年6月23日蘋果日報宣布停運，創辦人黎智英及多名高層被控違反香港國安法。

尊子向中央社說，「香港過去的5年，是傷感的5年。像體內各個器官，每部分都切走了一大片，縫合了嗎？卻又舉步維艱。」

對很多港人來說，過去5年確實發生很多令人心如刀割的事情。泛民主派47人被檢控，部分人隨時面臨長期監禁；支持民主自由的媒體相繼倒下，新聞工作者及評論人被捕；逾2000人因參與反修例運動而要承擔法律後果，包括被法庭定罪而入獄等。

就像尊子漫畫對時代的諷刺，現在探監及到法庭聽審成為很多香港人的日常。隔著玻璃才能跟所愛的人見面，拿著聽筒才能跟所愛的人說話，牆內牆外的人都被迫去適應，因為這種日子還會很長。

面對沉重與荒謬，尊子仍保持他幽默風趣的風格。他說，自己的漫畫專欄被停刊，只是香港時代種種異象之一，是厚厚帳簿裡其中一項而已。「一個社會不能容納幽默諷刺公開表達，這個社會倒已成為了笑話，正為未來的笑話集積累內容。」

身處笑話中，有人選擇躺平，有人選擇以自己的方式回應。有市民在6月4日晚上坐在維園的長椅，閱讀有關六四舞台劇「5月35日」一書；有市民在7月1日沿著昔日的遊行路線再走一次。大家都心領神會。

尊子相信，過去幾年的事，大家仍記憶猶新，「當局企圖用蓋阻止沸水的蒸氣噴出，此處不噴別處噴而已。」他也看到有些人欲躺平、不關心政治，卻常常被提醒要「再躺平些，再不關心些」。

在愈來愈安靜的香港，記憶變得愈來愈重要。但政治漫畫沒有了，公共圖書館很多書被下架，獨立書店經營困難，令人擔心有些事情會慢慢被遺忘，歷史可能會被扭曲或改寫。

尊子說，有些人企圖篡改歷史，很討厭；但相對於人民創造未來歷史的力量，這是「微不足懼」。

很多敢於發聲的人早已無法再發聲，到最後連尊子的漫畫也失守，讓很多人感到可惜。尊子沒有自憐自傷，對於個人得失，似乎看得很豁達。他形容，自己像到站下車，再看看附近有什麼交通工具，可前往什麼地方。

很多港人像尊子，正在邊走邊看，探索自己的前路，不只是移民或留下，而是未來的人生要如何自處，甚至下一代的人生何去何從。

而尊子決定留在香港。這位曾自喻為「消防員」的創作者說，消防員是哪裡有火就往哪裡去，不可以見到火便逃跑。除了他外，他看到當下仍有不少「消防員」，「消防員不是魔術師，滅火還得要些過程」。

面對荒謬的5年，很多人感到憤怒；面對未知的未來，很多人感到憂愁。尊子像看穿烏雲外的天空，他說：「世上沒有不回頭的鐘擺，是明擺著的道理，天沒變，地沒變。」

由中國改革開放、中英前途談判、每年六四、2003年香港7月1日50萬人上街、2014年雨傘運動、2019年反修例運動、2020年港區國安法，尊子的漫畫記錄了最美好的，以及最黑暗的。

尊子直言，「舊時的香港漸遠，我對香港未來很好奇。未來總是出人意表的」。他相信，相信總有一天，尖銳批評時政的漫畫會再出現。是不是由他來畫，倒不重要。

反送中 國安法 運動 香港蘋果日報

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