港區國安法實施4年 移民或留下前路艱難

港區國安法實施4年，最少10餘萬港人已移民；離開或留下，都面對不同困局。離開了不代表有絕對的自由，不少人顧慮要回港，在海外遊行集會會蒙面，家園變得面目全非的創傷難以磨滅。留下來的人對外呼喚，希望不要被遺忘。

台灣大學社會學系副教授呂青湖自2017、2018年開始進行有關港人移民的研究。她也是2021年從香港移民來台灣，同年9月開始在台大任教。近年她進行了有關港人移民到台灣及英國的研究。

她告訴中央社記者，相關研究訪談了最少數十名港人，移民來台灣的港人面對最大的不確定性，是能否獲得身分證定居。有些人對台灣的移民政策感失望，認為當局沒有按條文批准其定居，或提出無理的要求，如延長觀察期，令他們很不安。有些人決定二次移民。

不過，她直言，移民就會容易帶來不安，移民到英國的港人也出現不安，只是原因有所不同。

她說，移英港人一般相信最終可以在當地落地生根，他們的焦慮出現在生活或找工作方面。

如港人希望在當地人眼中做一個模範公民，在日常生活小節也有很多考慮，「他們想買便利店快要到期的特價食物，都會考慮，會覺得不太好，會想是否應該留給有需要的人。」

又例如以往港人習慣遊行時大聲喊口號，但他們在英國遊行卻不會喊口號，因為這是當地的文化。

一名曾住在英國曼徹斯特，後來二次移民到另一國家的港人表示，曾在英國遭到種族歧視，被當地人指著罵「go back to China」（滾回中國）。他們惟有盡量減少被歧視的機會，如在一些場合只說英語不說粵語。

呂青湖說，不論移民到台灣或英國的港人，都努力融入當地社會，也有很強的香港人身分認同，「希望不要失禮香港人（不讓香港人丟臉）。」

展開新生活的同時，5年前「反送中」運動帶來的創傷，仍留在很多離散港人心裡。

「他們的感情都投入在這場運動中，希望運動成功，希望政府接受市民的意見，但最後他們所愛的地方被破壞了」，呂青湖說。

離開了香港，不等於有絕對的自由。

呂青湖說，很多港人在英國參加遊行或在台灣參加集會，都會蒙面，或不想被拍攝到樣貌，不敢接受媒體訪問，這與以往港人在香港遊行集會時，勇於表達立場的心態，截然不同。

「因為他們可能仍需要回香港，或有家人仍然在香港，如果父母有事，他們要立即回去，又或是有些人真的很想回香港，對香港仍然有一份留戀，有一份感情，想再回去看看自己成長的地方」，呂青湖說。

很多移民港人時常提醒自己，要小心言行，「我們為何會這麼害怕鏡頭? 以往我們在香港遊行，有鏡頭拍到我們，我們都不怕，還會對鏡頭say Hi。現在我們不想被人拍攝到，其實已經是一個創傷。」

呂青湖直言，她來台後多次接受媒體訪問，也有參與出版有關反送中的書籍。曾有朋友對她說，「你這樣說話會回不了香港」，經常有人提醒她會有風險。

她說，不同人有不同考量，而她自己認為，「我離開了香港，還要畏首畏尾嗎？」

離開的人仍像被人捏著脖子，留下來的人又如何面對？ 在呂青湖的訪談中，一名有子女的受訪者因為很愛香港，堅持留下。

當呂青湖問那位受訪者有什麼說話對海外港人說，受訪者說：「很替你們高興，真心祝福你們，希望你們不要忘記我們」，就像在城裡的人，呼喚城外的人。

英國於2021年1月推出BNO「5+1」移民簽證計畫，近年港人主要透過這簽證計畫移民英國。據英國內政部公布，迄今錄得約17萬宗申請，有14萬4400人抵達英國。

根據陸委會統計，2019至2024年4月獲批在台居留的港人有4萬4829人，獲批定居港人有8077人。