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南韓電池廠大火17位陸公民身亡 王毅要求「盡快查明事故原因」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅29日會見南韓前總理李海瓚時，要求韓方應儘快查明事故原因，圖為在電池大火後，替大陸身亡公民所搭起的靈堂。（圖／取自大陸駐南韓大使館微信公眾號）
大陸外長王毅29日會見南韓前總理李海瓚時，要求韓方應儘快查明事故原因，圖為在電池大火後，替大陸身亡公民所搭起的靈堂。（圖／取自大陸駐南韓大使館微信公眾號）

南韓電池製造商Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠，於24日上午發生大火，造成的20餘人死亡有17位大陸公民，大陸外長王毅在會見南韓前總理時強調，南韓應儘快查明事故原因，防止類似悲劇再次發生。

據大陸外交部官網，王毅29日會見到北京出席和平共處五原則的南韓前總理李海瓚，他指出，近日南韓京畿道華城電池工廠火災事故造成多名大陸公民傷亡，「中方對此高度關注」。王議提到，「你專門到中國駐韓國使館致哀，表達了慰問之情。韓方應儘快查明事故原因，做出負責任處理，同時防止類似悲劇再次發生」。

王毅還表示，南韓是大陸的近鄰，雙方是天然的夥伴。大陸願與南韓共同努力，「推動中韓關係健康穩定持續發展」，希望南韓各界朋友繼續為此發揮重要作用，推動韓國社會「樹立正確對華認知，加強中韓兩國人民的聯繫和友誼」。

此外，王毅還會見緬甸前總統登盛、泰國前副總理兼外長敦，他強調和平共處五原則「為二戰後國際秩序建設作出了重大貢獻，提供了重要公共產品」。

據大陸駐南韓大使館微信公眾號27日消息，大陸駐南韓大使邢海明指出電池廠大火有17位大陸公民遇難，多數是女性工人，「我對此非常痛心」。

據指出，火災發生後，南韓總統尹錫悅、總理韓德洙先後赴現場視察，向遇難者致哀；南韓行政安全部、雇傭勞動部等多部門組成聯合支援中心，協助遇難中國公民家屬處理後事。南韓總統秘書室長鄭鎮碩、前國務總理李海瓚、外交部第二次官薑仁善、京畿道知事金東兗、首爾市議會議長金顯基、華城市長鄭名根，各大政黨負責人和多位國會議員等通過不同方式向大陸表示深切哀悼。

南韓 王毅

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