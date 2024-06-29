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威懾菲律賓！山東艦抵近呂宋島200海里處無護航艦隊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸覓熵科技公司的衛星遙感照片顯示，山東艦於6月25日離開南部戰區軍港，2天後被發現出現在菲律賓呂宋島以西大約200海里位置上。（圖／騰訊網）
大陸覓熵科技公司的衛星遙感照片顯示，山東艦於6月25日離開南部戰區軍港，2天後被發現出現在菲律賓呂宋島以西大約200海里位置上。（圖／騰訊網）

大陸與菲律賓南海島礁海上摩擦事件持續擴大之際，共軍南部戰區日前派遣山東艦航艦前往菲律賓，目前從衛星遙感照片中發現已抵達距呂宋島200海里處，代表中共首次派出航艦前往菲律賓近海頗有威懾之意。

騰訊網報導，前往菲律賓近海的山東艦並無護航艦隊隨行，而200海里則剛好是菲律賓已裝備的布拉莫斯超音速反艦飛彈射程之外。

根據大陸覓熵科技公司的衛星遙感照片顯示，共軍南部戰區海軍的「鎮國神山」002航艦山東艦於6月25日離開南部戰區海軍某軍港，2天後被發現出現在菲律賓呂宋島以西大約200海里位置上。

文章分析指出，山東艦到菲律賓進行威懾行動後，很可能還會通過巴士海峽前往西太平洋。 赴西太平洋時還會有0 55大型驅逐艦隨行，在穿行第一島鏈後，可能會逼近第二島鏈。

近期大陸海警揮舞刀斧，包圍並登上3艘菲律賓海軍船隻，阻撓菲律賓所說的向仁愛暗沙擱淺軍艦的部隊執行補給任務。

這是大陸和菲律賓船隻在南海一系列不斷升級的對抗中，最新、最嚴重的一起事件。北京宣稱對幾乎整個南海擁有主權，近來加大力道捍衛其在南海的主權主張。

菲律賓總統小馬可仕27日表示，菲律賓必須做更多以因應北京在南海的「非法行動」。

南海 山東艦 菲律賓

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