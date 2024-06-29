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李家超上任兩年列政績 指業界要演好自己的角色

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
李家超和特首辦特別助理黃芷淵一起乘坐天星小輪，在船上談及香港面對的挑戰和困難。（圖／取自李家超微博）
李家超和特首辦特別助理黃芷淵一起乘坐天星小輪，在船上談及香港面對的挑戰和困難。（圖／取自李家超微博）

就在香港七月一日就將回歸中國屆滿27周年前夕，香港行政長官李家超為他即將就職屆滿兩週年，29日在社群媒體發布影片及貼文，總結果去兩年工作。他表示，責任重大，但是使命光榮。要無私地全力做好這個使命。

影片中，李家超和特首辦特別助理黃芷淵一起乘坐天星小輪，在船上談及香港面對的挑戰和困難。他表示，當市民有問題的時候，幫市民解決問題期間就像風雨來了，海面未必平靜，但當問題解決後，太陽出來，海面又回復平靜。

回顧過去兩年，李家超表示，香港走出疫情，全面通關。完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任，完成歷史使命。完善地區治理，落實愛國者治港原則。

在民生社福上，全港十八區成立「關愛隊」，幫助市民。直視劏房問題，成立解決相關問題工作組。縮短公屋輪候時間，隨著簡約公屋、公屋提前上樓計畫，輪候公屋的時間在2026-27年度會降至4.5年。此外，提出精準扶貧，推出鼓勵生育的組合拳。最低工資由兩年一檢改為一年一檢。

在工商業發展方面，政府為樓市撤辣（意即所有住宅物業交易不用再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅），樓宇買賣登記大幅回升。大規模招商引才引資，香港人口較2022年增加超過15萬。李家超並感謝中央支持，增加十個個人遊城市，今年第一季訪港旅遊年增1.5倍。

在對外交流方面，李家超和司長積極出訪不同地方。而回顧這兩年，他認為做事就是要創新求變，不斷想新方法去解決問題。他最後表示，政府會做好導演和搭台的角色，創造機遇給不同的業界，但是業界的經營者和作業者，也要演好自己的角色，不斷求變創新。

李家超 香港

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