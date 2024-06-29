美抨擊中國朝核立場 耿爽：不要習慣性甩鍋推責

當地時間6月28日上午，聯合國安理會就朝核問題舉行公開會。中國常駐聯合國副代表耿爽在會上三度發言，回擊美國代表對中國在朝鮮半島問題上的連番指責。耿爽表示，沒有誰比中國更關心半島的和平與穩定。世界已經夠亂了，半島絕對不能再生事端。對於美國代表指責，他回擊表示，當前半島局勢持續緊張，這局面是怎麼造成的？美方應該深刻反思，特別是反思自已的所作所為，不要總是習慣性地歸咎於他人、試圖甩鍋推責。

耿爽首輪發言時表示，中國與朝鮮半島山水相連、安全相繫、命運相依。沒有誰比中國更關心半島的和平與穩定，也沒有誰比中國更期待半島的發展繁榮。當前半島局勢持續緊張，對立對抗不斷加劇，中方對此深感憂慮。環顧當今世界，烏克蘭危機延遲不已，加薩衝突未見窮期。世界已經夠亂了，半島絕對不能再生事端。

他表示，如果半島生戰生亂，整個東北亞地區將深受影響，維持了半個多世紀的亞太和平穩定將受到衝擊，全球戰略安全格局也將因此改變。一個和平穩定的朝鮮半島，符合區域國家共同利益，也符合國際社會共同期望。他表示，中方呼籲半島問題有關各方共同努力為局勢降溫，共同維護半島和平與穩定。

他表示，半島問題本質上是安全問題。要解決半島問題，必須秉持共同安全理念。那種將本國安全建立在他國不安全基礎上的想法、那種以犧牲別國安全為代價追求本國絕對安全的作法，根本行不通。

耿爽表示，半島問題作為冷戰殘餘延宕數十年，癥結是美朝互信缺失、和平機制缺位。要從根本解決半島問題，必須實現從停戰機制到和平機制的轉變。

而針對美方的抨擊，耿爽表示，，美國代表在發言中再次對中國在半島問題上的立場和角色進行攻擊指責，中方對此堅決反對，絕不接受。當前半島局勢持續緊張，這局面是怎麼造成的？美方應該深刻反思，特別是反思自已的所作所為，不要總是習慣性地歸咎於他人、試圖甩鍋推責。

長期以來，中方為緩和半島局勢、推動政治解決做出不懈努力，得到國際社會的普遍認可和高度讚賞，容不得美方抹黑。

在美方代表持續抨擊下，耿爽第二度發言表示，中國在半島問題上一向採取謹慎和負責任的態度，中國在半島問題上的作用和我們的努力，國際社會有目共睹。中國自主決定在半島議題上的政策和立場，不需要美方告訴我們如何做。

而在第三輪發言時，耿爽再度指出，首先他要再次強調，中方在半島問題上一直在勸和促談，一直在為維護半島的和平穩定做積極努力，但是中方的努力也需要有關各方的配合，特別是美方的配合。

他並說，「我也勸一下我的美國同事，他們需要改一改自己的老毛病，就是出了任何問題不從自身找原因，總是習慣地指責別人、歸咎於他人」，這種作法不具建設性。