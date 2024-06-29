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「我不想我的國家淪為戰場」菲協會主席在北京論壇上落淚

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
菲律賓中國了解協會主席蘭比諾憂心菲律賓淪為戰場，在昨和平共處五原則70周年紀念大會的分組論壇上當場落淚。圖取自觀察者網
菲律賓中國了解協會主席蘭比諾憂心菲律賓淪為戰場，在昨和平共處五原則70周年紀念大會的分組論壇上當場落淚。圖取自觀察者網

大陸《觀察者網》報導，昨6月28日大陸在釣魚台國賓館舉行「和平共處五項原則發表70週年紀念活動論壇」。菲律賓中國了解協會主席蘭比諾在「從和平共處五項原則到建構人類命運共同體：以中國式現代化共建繁榮世界」分組論壇上表示，小馬可仕政府導致當前的中菲關係變得非常糟糕，這其中美國扮演了重要的角色。

蘭比諾表示，上世紀90年代，我們趕走了美國人，拆除了他們在菲律賓的海軍和空軍基地。21世紀初，他們根據所謂的美菲加強國防合作協議，開始在菲律賓建造新的軍事基地，如今美國在菲律賓的軍事基地增加到了9個。

報導稱，他表示，隨著南海局勢的持續緊張，「菲律賓已經有人開始討論，我們的國家會發生戰爭嗎？我說我不知道，但是有9個美軍基地在的話，菲律賓很可能會淪為戰場。 」

他說，「新加坡前總理李顯龍曾說，你們認真的嗎？你們真想讓菲律賓淪為戰場嗎？身為一個菲律賓人，身為一個亞洲人，我不想我的國家淪為戰場。」說到這裡，蘭比諾開始哽咽，說完並當場落淚。

蘭比諾提到，他去年來華16次，這次是他今年第6次來到中國。現在菲律賓的主流媒體、報紙、廣播、電視都很反華，但有明確的研究顯示，有許多菲律賓人是熱愛中國和中國人民的。

報導稱，針對蘭比諾的發言，外交部前副部長、前駐美國大使崔天凱說，中菲兩國人民之間有著友善的感情，很好的合作基礎和合作成果。 「如果沒有外部勢力的介入，中菲關係要比現在好得多，現在碰到的困難也不是什麼太了不起的問題，因為我們有很多共識。」

崔天凱說：「我相信，如果我們能夠排除外部的干擾，就能夠逐步克服現在的困難局面，讓中菲關係回到一個健康發展、互利合作的軌道上。當然，這要依靠我們兩國有志於此的所有人的共同努力。

中共 南海 小馬可仕 戰爭 美國 菲律賓

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