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中瑞討論已落幕烏克蘭峰會 瑞士外交部：已擬定下一步行動

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
在瑞士召開的烏克蘭和平峰會。（美聯社）
在瑞士召開的烏克蘭和平峰會。（美聯社）

俄羅斯衛星通訊社報導，瑞士外交部週周五發布消息稱，瑞士和中國討論了6月15日至16日在布爾根施托克舉行的烏克蘭峰會的結果，並「擬定了下一步行動」。

消息指出：「瑞士外交部國際安全司司長加布里埃爾．盧欽格大使今天在北京會見了中國政府歐亞事務特別代表李輝。他們討論了烏克蘭和平峰會的結果，並擬定了進一步的步驟，顯示了對烏克蘭和平道路的持續承諾。」

但截至目前為止，大陸外交部還未發布關於這場會晤的任何訊息。

雖然烏克蘭及瑞士都曾極力邀請中國參加，但中國大陸以俄羅斯並未參獲邀，任何實質和平會議的先決條件必須交戰雙方都能與會為由，而謝絕參加六月中旬在瑞士的這場烏克蘭峰會。而李輝與瑞士外交部的國際安全司長盧欽格的會談，則似是另類的參與或補償措施。

烏克蘭問題會議於6月15日至16日在瑞士布爾根施托克舉行。報導稱，克里姆林宮表示，在沒有俄羅斯參與的情況下尋找擺脫烏克蘭衝突局勢的方法絕對是不合邏輯和沒有希望的。

會議聯合公報呼籲將對扎波羅熱核電站的控制權歸還基輔，也呼籲在黑海和亞速海自由通航，交換和釋放所有戰俘。文件還談到各方之間需要對話以結束衝突。

中共 俄羅斯 外交部 烏克蘭 瑞士

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