批美脫鉤斷鏈 習近平招手「全球南方」

今年是大陸發表「和平共處五原則」七十周年，大陸國家主席習近平昨在北京出席紀念活動時表示，世界上的事要由各國商量著辦，不能允許誰的「手臂粗」就聽誰的，並抨擊搞「小院高牆」、「脫鉤斷鏈」只會損害國際社會共同利益。同時，他也進一步將「和平共處五原則」適用範圍擴及「全球南方」。

「和平共處五原則」，是大陸於一九五三年底，在中印領土糾紛背景下提出，互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則，後成為指導中印、中緬關係的基本原則，並一路擴及拉美、阿拉伯等第三世界國家。

習近平廿八日在北京出席「和平共處五原則」發表七十周年紀念大會表示，所有國家一律主權平等，不能以大壓小，要共同維護好不干涉別國內政這一「黃金法則」，共同反對把自己的意志強加於人，反對搞陣營對抗和各種「小圈子」，反對強迫別國選邊站隊，世界上的事要由各國商量著辦，不能允許誰的「手臂粗」就聽誰的。

習近平喊話，以發展中國家為主的「全球南方」國家共同合作，深化教育、科技、文化、地方、民間、青年等領域交往，中方將設立「全球南方」研究中心，未來五年向「全球南方」國家提供一千個「和平共處五項原則卓越獎學金」名額、十萬個研修培訓名額，啟動「全球南方」青年領導者計畫。

他並宣布，中方將繼續透過合作基金支持「全球南方」國家經濟發展，包括增加一千萬美元等值人民幣捐款支持農業，商談自由貿易安排。他說，從現在起至二○三○年，中國大陸自發展中國家累計進口額可望超過八兆美元。

習近平說，大陸走和平發展道路的決心不會改變，在烏克蘭危機、巴以衝突以及涉及朝鮮半島、伊朗、緬甸、阿富汗等議題上發揮建設性作用。他表示，中方正規畫和實施進一步全面深化改革的重大措施，繼續擴大制度型開放，搞「小院高牆」、「脫鉤斷鏈」，是逆歷史潮流而動，只會損害國際社會共同利益。

據大陸外交部消息，紀念大會由大陸國務院總理李強主持，中外嘉賓約六百人出席。大陸外交部長王毅也在大會後的午餐會發表演說，強調和平共處五項原則不能削弱，只能加強，多邊主義不容動搖，國際關係民主化不能倒退。