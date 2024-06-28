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陸副總理：大陸正由「極地大國」向「極地強國」邁進

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
2024年是大陸極地科考40年，大陸副總理何立峰強調大陸正由「極地大國」向「極地強國」邁進。圖為大陸南極秦嶺站，其位於羅斯海恩克斯堡島，是大陸在南極的第五個考察站。（新華社）
2024年是大陸極地科考40年，大陸副總理何立峰強調大陸正由「極地大國」向「極地強國」邁進。圖為大陸南極秦嶺站，其位於羅斯海恩克斯堡島，是大陸在南極的第五個考察站。（新華社）

大陸極地考察在2024年邁入第40年，在相關紀念活動上，中共政治局委員兼大陸副總理何立峰指出，大陸正由「極地大國」向「極地強國」邁進，未來要加強對極地事務的統籌謀化、深化國際交流合作。

據新華社報導，何立峰28日出席在北京中國國家博物館舉行的「冰路征程—中國極地考察40周年成就展」開幕式，他提到，大陸極地事業正在實現跨越式發展，「由極地大國向極地強國邁進」。目前已形成「兩船七站一基地」的極地考察格局，考察空間持續拓展，科學認知水平顯著提升，資源開發利用穩步推進，國際交流合作不斷深化。

他要求，要「加強對極地事務的統籌謀劃」，全面提升綜合保障能力，深入開展極地科學研究，深化國際交流合作，推動極地事業開創新局面。

公開資料顯示，大陸現有南極長城站、南極中山站、南極昆侖站、南極泰山站、南極秦嶺站、北極黃河站與中冰北極科學考察站等七座極地考察站，另有2艘考察船；3架航空器與一個16輛雪地車組成的南極內陸車隊。

近年來大陸極地考察有不少突破，包含2023年9月5日大陸北極科考船「雪龍2」號抵達北緯90度暨北極點區域，這是大陸科考船1999年啟動以來，第一次抵達北極點區域開展綜合調查；今年2月7日，大陸第五個南極考察站秦嶺站開站，填補了大陸在南極羅斯海區域的考察空白。

根據大陸極地中心釋出的40周年影片，目前大陸在南極已經單獨或者聯合設立了四個南極特別保護區和一個南極特別管理區；在北極深入參與北極理事會相關研究觀測工作。

南極 極地 考察

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