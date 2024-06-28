我升赴陸旅遊警示 國台辦：赤裸裸的威脅恐嚇

在大陸上周宣布懲治「台獨」頑固份子的意見後，陸委會27日宣布，調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為代表「非必要前往」的橙色燈號。大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日回應說，這是對廣大台灣同胞赤裸裸的威脅恐嚇，嚴重侵害台灣民眾正當權益，破壞兩岸關係發展。

對於陸委會表示，目前發生多起民眾赴大陸遭「非法扣押、留置、盤查」等情形，近期大陸又頒布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，即日起調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為代表「非必要前往」的橙色燈號，「強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」，大陸國台辦28日晚間發布發言人朱鳳蓮「答記者問」回應。

朱鳳蓮說，民進黨當局這套說法和行徑完全是對大陸汙衊抹黑、對台灣民眾威脅恐嚇的政治操弄，我們強烈反對。

她表示，大陸方面發布實施依法懲治「台獨」頑固分子司法文件，不針對、不涉及廣大台灣同胞，針對的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪。

朱鳳蓮說，只有依法懲治「台獨」頑固分子及其分裂行徑，才能維護台海局勢和平穩定，才能從根本上維護廣大台灣同胞的切身利益福祉。民進黨當局罔顧事實，惡意抹黑有關司法文件，借提升所謂旅遊警示進行政治操弄，是對廣大台灣同胞赤裸裸的威脅恐嚇，嚴重侵害台灣民眾正當權益，破壞兩岸關係發展。

朱鳳蓮表示，民進黨當局捏造藉口欺騙島內（指台灣）民眾，阻撓兩岸交流，煽動兩岸對立對抗，完全違背島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。台灣民眾來大陸旅遊的興趣意願強烈，島上旅遊業也一直呼籲民進黨當局早日解除台灣旅行社組團來大陸旅遊禁令。民進黨當局不但不回應民意，反而粗暴恐嚇阻撓台灣民眾來大陸旅遊，破壞兩岸交流，嚴重損害台灣民眾和相關業者利益，剝奪各界民眾出行自由，不得人心。

朱鳳蓮說，我們呼籲廣大台灣同胞看清民進黨當局損害民眾利益的政治私心。歡迎並支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作，依法保護台灣同胞的正當權益。廣大台灣同胞參與兩岸的交流合作，來往大陸不必有任何顧慮，完全可以乘興而來、盡興而歸。