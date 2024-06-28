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韓俊轉任大陸農村部黨組書記 施小琳接任四川黨組書記

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
韓俊28日就任大陸農業部黨組書記。（中新社）
韓俊28日就任大陸農業部黨組書記。（中新社）

中共官場28日有大幅變動，涉及5個省區的多位領導官員，而卸任安徽省委書記的韓俊確實「另有任用」，已經擔任大陸農村部黨組書記。

據新華網消息，2024年6月28日下午，中共中央組織部「有關負責同志」出席農業農村部領導幹部會議，宣布中央決定，韓俊擔任農業農村部黨組書記。

目前大陸農業部部長唐仁健已經在5月18日官宣被查，韓俊應能擔任農業部長，不過他並未在28日閉幕的大陸全國人大常委會當中，被公告任命為部長。

大陸農業部「部領導」欄目中，現有鄧小剛、吳清海、馬有祥、吳宏耀、張興旺、吳孔明、夏更生、黃豔、李敬輝、魏百剛、陶懷穎、王樂君、潘文博等13人，包含副部長、黨組成員、首席獸醫師、總經濟師兼對台農業辦公室主任、總畜牧師、總農藝師等。

此外，川觀新聞報導，四川省委副書記施小琳已任四川省政府黨組書記，循例應會接任省長；另根據各地省媒28日消息，中共中央批准王陸進擔任河北省委副書記；中共中央批准苗延紅任福建省委委員、常委以及省委組織部部長。

中共 獸醫師 農業部

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