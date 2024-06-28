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王毅：多邊主義不容動搖，國際關係民主化不能倒退

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸外交部長王毅在和平共處五原則發表70周年紀念大會後的午餐會上發表演說。（美聯社）
大陸外交部長王毅在和平共處五原則發表70周年紀念大會後的午餐會上發表演說。（美聯社）

大陸28日舉辦「和平共處五原則」發表70周年紀念大會，大陸國家主席習近平發表演說，並舉辦四場分論壇。期間，大陸外長王毅也在午餐會上表示， 70年後的今天，和平共處五項原則不能削弱，只能加強，多邊主義不容動搖，國際關係民主化不能倒退。

中國大陸於1953年底，在中印存在領土糾紛的背景下提出，互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則，後成為中國大陸指導中印、中緬關係的基本原則，並一路擴及拉美、阿拉伯等地區國家，直到今天，更已涵蓋了以發展中國家為主的所有「全球南方」國家。

據澎湃新聞報導，王毅就當前國際局勢說，目前面對團結合作還是分裂對抗，互利共贏還是聯合博弈，共同安全還是動盪戰亂的重要抉擇，中方願意和各方一起本著對歷史對人民負責的態度，攜手建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。落實全球發展、安全、文明三大倡議，高舉人類命運共同體旗幟，實現向建立人類共同家園的歷史跨越。

王毅說， 70年後的今天，和平共處五項原則不能削弱，只能加強；多邊主義不容動搖，必須堅守；國際關係民主化不能倒退，唯有前進。

王毅並指出，要落實好習近平提出的全球南方開放包容合作倡議，共同做維護和平的穩定力量，開放發展的中堅力量，全球治理的建設力量，文明互鑑的促進力量，為加強南南合作，促進南北合作，推動人類進步做出新的貢獻。

28日上午，習近平於紀念大會上發表演說表示，不能允許誰的「手臂粗」就聽誰的，抨擊搞「小院高牆」、「脫鉤斷鏈」，是逆歷史潮流而動，只會損害國際社會共同利益。

習近平還宣布，深化與「全球南方」國家合作，包括設立「全球南方」研究中心，未來5年向「全球南方」國家提供1,000個「和平共處五項原則卓越獎學金」名額、提供10萬個研修培訓名額，並啟動「全球南方」青年領導者計畫。

王毅 習近平

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