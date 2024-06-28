中國與西方經貿爭端頻仍 習近平：架起溝通橋梁
今年是中國提出「和平共處五原則」70週年，面對西方國家頻頻與中國發生貿易爭端，中國國家主席習近平今天表示，經濟全球化時代，需要的不是製造分裂的鴻溝，而是架起溝通的橋梁。
近年來美歐與中國貿易爭端頻仍，近期歐盟宣布擬對中國進口的電動汽車加徵最高38.1%暫時性反補貼關稅，中國隨後對歐盟進口的豬肉發起反傾銷調查，中國商務部發言人指歐盟不斷升級貿易摩擦，「可能引發貿易戰」。
據中國外交部網站，習近平今天上午在「和平共處五原則發表70週年紀念大會」上發表講話時提到，在經濟全球化時代，需要的不是製造分裂的鴻溝，而是架起溝通的橋梁；不是升起對抗的鐵幕，而是鋪就合作的坦途。
習近平說，中國倡導普惠包容的經濟全球化，推進高品質共建「一帶一路」，踐行全球發展倡議，目的就是要實現增長機遇的普惠，推動發展道路的包容，讓各國人民共享發展成果，讓地球村裡的國家共謀發展繁榮，讓共贏的理念成為共識。
美國之音今天報導，在北京正與其鄰國和世界各地的貿易夥伴處理經濟和安全爭端之際，習近平藉這場會議呼籲在貿易和外交摩擦中架設橋梁。
此外，習近平還提到，中國「正在謀劃和實施進一步全面深化改革的重大措施，繼續擴大制度型開放，形成更加市場化、法治化、國際化的營商環境」。
除了對外有貿易爭端，報導指出，中國自2022年底結束嚴格的新冠疫情防控措施以來，一直在努力重振經濟。這個世界第二大經濟體目前還遭受房地產產業債務危機、持續低迷的消費和高青年失業率的內部困境。
「和平共處五項原則」最早出現在1952年中國與印度就喜馬拉雅邊界達成的協議中。但值得注意的是，在今天的紀念大會，印度官員並未出現在為貴賓預留的前排座位上；中方發布的出席政要、使節名單，也未見印度。
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