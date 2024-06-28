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陸副外長通話美副國務卿 馬朝旭：縱容台獨將引火燒身

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部副部長馬朝旭。（圖／取自寬廣太平洋微信公眾號）
大陸外交部副部長馬朝旭。（圖／取自寬廣太平洋微信公眾號）

大陸外交部副部長馬朝旭27日與美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）通話，雙方就當前中美關係及共同關心交換意見。馬朝旭就涉台、涉藏、南海、烏克蘭等問題闡明中方嚴正立場，在台灣問題上他對坎伯直陳，縱容支持「台獨」終將引火燒身。而對中菲的南海摩擦，他也表明，美方應停止縱容和支持菲律賓尋釁滋事。

依據大陸外交部訊息，馬朝旭要求美方兌現美國總統拜登所作「四不一無意」等承諾，切實尊重中國主權安全發展利益，為中美關係穩定發展發揮積極作用而不是相反。

馬朝旭強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「台獨」是死路一條，縱容支持「台獨」終將引火燒身。美方應充分認清民進黨當局「台獨」本性及其對台海和平穩定的嚴重危害性，恪守中美三個聯合公報，停止武裝台灣，將不支持「台獨」承諾落到實處。

在涉藏問題上，馬朝旭表示，事關中國主權和領土完整，美方應停止以任何形式為「藏獨」勢力站台背書，停止借涉藏問題干涉中國內政。

就中菲南海問題，馬朝旭指出，當前仁愛礁局勢緊張的根源是菲方背棄同中方達成的共識，挑戰中國主權和領土完整，執意向非法「坐灘」軍艦運送大量建築材料，企圖實現對仁愛礁的永久侵佔。美方應停止縱容和支持菲律賓挑釁滋事，以實際行動維護南海和平穩定。

而在烏克蘭問題上，馬朝旭稱中方立場客觀公正，美方應該停止對中國無端抹黑、甩鍋推責，停止阻撓中國同俄羅斯正常經貿往來，他表示，中方堅決反對美方濫施非法單邊制裁和長臂管轄，將堅定維護中國實體和個人的正當合法權益。

法新社報導，美國國務院表示，坎伯在通話中對中國的行動「提出嚴重關切」。他重申美國根據共同防禦條約對菲律賓的承諾如鋼鐵般堅定，也呼籲台灣海峽維持「和平與穩定」，坎伯也表達美國對中國支持俄羅斯國防工業的出口感到擔憂。

台獨 美國

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