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校車女工護日母子遭刺身亡 日駐陸大使館降半旗致敬

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本駐陸大使館下半旗向胡友平致敬。（圖／取自日本國駐華大使館）
日本駐陸大使館下半旗向胡友平致敬。（圖／取自日本國駐華大使館）

江蘇蘇州一對日本母子24日在等候校車時遭一名男子持刀襲擊，負責校車隨車引導的工作人員胡友平上前阻止卻被連刺數刀，經搶救無效身亡。蘇州市公安局發布公告，提請市政府追授胡友平「蘇州市見義勇為模範」稱號。

據央視報導，蘇州市公安局發布公告：胡友平，女，1969年7月生，現居蘇州市姑蘇區。6月24日16時許，胡友平在蘇州高新區塔園路新地中心公交站台發現有人持刀行凶，立即奮不顧身上前阻止，被犯罪嫌疑人連捅數刀，經搶救無效不幸離世。經蘇州高新區管委會申報，市見義勇為稱號評定工作小組評審，提請市政府追授市民胡友平「蘇州市見義勇為模範」稱號。

日本駐陸大使館28日在社群媒體發文表示，驚聞胡友平經搶救無效不幸離世，深感痛惜。文章表示，胡友平以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦幼，相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾。日本駐陸大使館並下半旗向胡友平致敬。

此外，根據星島日報報導，在蘇州的日本人自願發起對胡友平募集捐助善款，目前已經募集超過人民幣400萬元，其中日本索尼（Sony）蘇州工廠捐助100萬元。

共同社26日報導，日本駐上海總領事館表示，4月在該事發現場附近，也曾有日本男子被陌生男子刺傷。當時一名日本男子在蘇州一條開有多家日料店的街上，被可能是中國人的男子刺中，頸部受輕傷。行兇男子馬上被警方制伏，行兇動機並不清楚。日企派駐人員推測「可能是受被日企解僱的人遷怒」。

報導指出，日本人接連在被認為治安良好的蘇州遇襲，日本社群的擔憂情緒高漲。

大使館 日本 社群媒體

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