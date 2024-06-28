陸委會諮詢委員呼籲 持續為香港人提供人道援助

陸委會近期舉行諮詢委員會議，討論香港「維護國家安全條例」的影響與因應。委員指出，台灣應持續歡迎港澳旅客、學生與人才來台，並協助港人在台居留定居及持續提供人道援助。

大陸委員會（陸委會）今天發布第56次諮詢委員會議與會委員發言重點紀錄，會議主題為「就香港『維護國家安全條例』之影響與因應」。

根據這份文字紀錄，與會學者指出，香港依據基本法第23條，於今年3月間制訂實施的「維護國家安全條例」，是繼2020年「港版國安法」後，為香港設下更為全面的國安法制。

學者稱，「條例」中許多罪名是在香港既有法規的基礎上修改擴張而成，雖宣稱「尊重和保障人權」，卻充斥限縮自由的條文，賦予行政部門更寬泛的執法權力，增設更多不利被告的司法程序。

有些委員觀察，在國安法規下，香港自由人權備受制約。近來已有香港律師鄒幸彤及其親屬在臉書發表隱喻「六四」文章，以及港人公開高呼「平反六四」、穿著印有「光復香港，時代革命」上衣，遭以「條例」煽動意圖罪行拘捕、檢控。加上近期香港終審法院又有3名外籍非常任法官辭職，均顯示香港情勢的持續緊縮，並影響國際社會對香港形象的觀感。

部分委員表示，面對香港收緊社會管控，台灣應持續歡迎港澳旅客、學生與人才來台，並協助港人在台居留定居，及持續提供人道援助，讓民主自由得以延續。

部分委員認為，台港人員往來頻密，針對香港國安法規可能風險，陸委會已多次提醒民眾注意，建議後續可加強提醒在港台資銀行注意可能的政治、經濟風險。另「條例」中有關「境外勢力」、「境外政治性組織」的罪行，意在削弱香港公民社會對外連結，台灣NGO組織亦應審慎留意。

部分委員提及，在當前情勢下，政府駐港機構在港持續運作，除了對在港經商、求學、旅遊的台灣民眾具穩定信心作用，更重要的是提供民眾急難救助等服務。另政府也應持續密切關注情勢，通盤審視「香港澳門關係條例」，以利動態因應。