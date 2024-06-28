中國市民救遇襲日人身亡 日駐中使館降半旗致哀

中國江蘇省蘇州市日前發生日本人被襲事件，一名挺身而出阻止犯罪嫌疑人的中國市民胡友平重傷離世。日本駐中大使館今降半旗，致敬胡友平的「大義之舉」。

一對日本母子24日在江蘇省蘇州市被一名中國男子持刀刺傷，引發外國人在中國的安全疑慮。事發過程中，胡友平阻攔了嫌疑人並被刺傷倒地，涉事日籍兒童得以趁機躲開。

受傷的日本人中，1人在院治療，無生命危險，另1人當日已出院。而胡友平則在26日因重傷離世。

據日本駐中國大使館官方微博今天發出的訊息，「驚聞胡友平女士經搶救無效不幸離世，我館深感痛惜」。

日本駐中大使館表示，胡友平以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦幼，相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾。「我們在此向胡女士的大義之舉致敬，願胡女士安息」。

中國外交部此前說，對發生這樣的事情表示遺憾，並表示警方初步判斷這是一個「偶發事件」。