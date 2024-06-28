快訊

印度機場屋頂坍塌釀1死8傷 「橫梁插車內」驚悚畫面曝

影／八里資源回收車疑煞車失靈自撞電線桿 釀1497戶停電

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

中國市民救遇襲日人身亡 日駐中使館降半旗致哀

中央社／ 台北28日電

中國江蘇省蘇州市日前發生日本人被襲事件，一名挺身而出阻止犯罪嫌疑人的中國市民胡友平重傷離世。日本駐中大使館今降半旗，致敬胡友平的「大義之舉」。

一對日本母子24日在江蘇省蘇州市被一名中國男子持刀刺傷，引發外國人在中國的安全疑慮。事發過程中，胡友平阻攔了嫌疑人並被刺傷倒地，涉事日籍兒童得以趁機躲開。

受傷的日本人中，1人在院治療，無生命危險，另1人當日已出院。而胡友平則在26日因重傷離世。

據日本駐中國大使館官方微博今天發出的訊息，「驚聞胡友平女士經搶救無效不幸離世，我館深感痛惜」。

日本駐中大使館表示，胡友平以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦幼，相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾。「我們在此向胡女士的大義之舉致敬，願胡女士安息」。

中國外交部此前說，對發生這樣的事情表示遺憾，並表示警方初步判斷這是一個「偶發事件」。

大使館 日本 生日

延伸閱讀

日本東京JR新宿站附近警察遇襲 腹部被刺傷倒地

京都飯店拒以哈戰爭軍人入住 以色列使館抗議：明顯歧視

30年前來台宣傳遇襲！篠原涼子當眾遭狂粉強吻

美國駐北京使館轄區調整 滇黔內蒙移交廣州與瀋陽總領館

相關新聞

習近平：設「全球南方」研究中心 提供10萬個培訓名額

大陸國家主席習近平28日表示，呼籲全球南方（the Global South）應當以更加開放包容的姿態攜手共進，中方並將...

盧沙野：台灣是中國的叛亂政權 中國政府隨時有權驅逐這個政權

據大陸駐法國大使館網站，大陸駐法大使盧沙野在「法國外交與聯合國協會」中法建交60週年專題研討會發表主題演講；在演講中盧沙...

港媒：秦剛問題可能不算嚴重 或許會「平安著陸」

中共中央政治局會議昨天審議和通過前兩任國防部長魏鳳和及李尚福的罪狀，卻沒有通報前外交部長秦剛的審查結果，有分析指出，這反...

美國駐港總領事：與港府高層互動有困難

據報導，美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）表示，目前他們與港府高層的互動存在困難，但認為「整體跟當局有良好溝...

陸國境衛生檢疫法修訂 拒絕檢疫最高罰22萬

十四屆全國人大常委會第十次會議28日表決通過國境衛生檢疫法修訂草案，自2025年1月1日起施行。當中規定，若進境出境人員...

春哥侃陸／畢業即失業、野雞大學叢生 陸高教系統將面臨大整治？

中國6月，最重要的事件是一年一度高考，高考留下話題是兩個「逾千萬」，即一是高考報考人數不僅逾千萬，還首破1300百萬人的歷史新高；一是沒有舊去新來，今年高校畢業生人數逾千萬，也是歷史新高，卻有就業之難。以千萬計人進進出出之際，高校領域有兩亂待治，一是「野雞大學」猖獗，一是高校腐敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。