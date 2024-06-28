美國駐港總領事：與港府高層互動有困難
據報導，美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）表示，目前他們與港府高層的互動存在困難，但認為「整體跟當局有良好溝通」。
香港無線電視台報導，美國駐港總領事館昨天舉行美國獨立日酒會，梅儒瑞在酒會上接受媒體訪問時，作了以上表示，但指香港仍是推動美中互動的重要平台。
被問及香港基本法23條立法時，報導引述他說，「這要看23條是如何執行，我們敦促香港要展現開放及包容，我們認為這是對香港成功不可或缺的。」
他又說，與港府一些高層次的互動是困難的，因為彼此間有政治上的分歧，但「整體跟當局有良好溝通」。
梅儒瑞在酒會上致辭時則提到，在人權、民主等議題上，美國與中國及香港特區政府的領導人存在重大分歧，相信這些爭議會持續下去，但他希望美國跟港澳之間的緊密聯繫能夠延續下去。
據報導，財政司副司長黃偉綸今年繼續代表港府出席酒會，中國外交部駐港公署副特派員潘雲東也有出席。
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