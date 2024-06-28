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港媒：秦剛問題可能不算嚴重 或許會「平安著陸」
中共中央政治局會議昨天審議和通過前兩任國防部長魏鳳和及李尚福的罪狀，卻沒有通報前外交部長秦剛的審查結果，有分析指出，這反映秦剛的問題可能不算嚴重，他也許會「平安著陸」。
香港星島日報今天刊文分析，在中共20屆三中全會前夕，北京官方一口氣宣布了魏鳳和與李尚福的罪狀，雙雙開除黨籍，移交司法；儘管有關他們落馬的消息已傳了一段時間，但由官方正式公布，還是相當震撼。
文章預期，三中全會除了追認李尚福開除黨籍的處分，相信還將撤銷其中共中央委員職務。至於去年底接任國防部長的董軍是否在三中全會成為中共中央軍委委員，尚待觀察。
文章並指出，昨天的政治局會議只公布兩名「軍老虎」的審查結果，但比李尚福還早3個月被免去外交部長的秦剛，則還沒有通報。
文章表示，秦剛於2月辭去中國全國人大代表職務，而非遭「罷免」，外界已經相信其問題可能不算嚴重，或將「平安著陸」，而目前秦剛僅剩中共中央委員一職，未知三中全會會否處理。
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