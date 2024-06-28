快訊

把樹當汙染源在管？環境部公告避種15種「空汙」樹 民間炸鍋

恐飆38度高溫！注意防熱傷害 11縣市亮高溫橙色燈號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京大興機場 暑運估逾880萬人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京大興國際機場（大興機場）26日消息，今年暑運期間（7月1日至8月31日），大興機場預計保障進出港航班5.6萬架次，日均航班量約915架次，預計運送進出港旅客880萬餘人次，日均旅客量約14.2萬人次。

中新社報導，暑運期間，旅客主要以學生流、旅遊流、探親流為主，熱門目的地主要是消夏避暑地區和深圳、杭州、成都等熱門旅遊城市。 　

大陸國內方面，南航計畫在北京大興至喀什、庫爾勒、阿勒泰、西寧、銀川、白山、大慶、桂林、揭陽等航線增班1000餘班；東航計畫新增北京大興至烏魯木齊、庫爾勒、佳木斯、長春、敦煌、廈門航線，加密北京大興至西寧、銀川、蘭州航班；中聯航新開北京大興經停鄂爾多斯至庫車航線、北京大興至西寧航線，加密北京大興至海拉爾、伊春、敦煌等熱門旅遊地航班。 　　

境外航線方面，香港、吉隆坡、杜哈、大阪、曼谷等航點旅客增長明顯。

南航計畫新開北京大興至孟加拉達卡航線；東航計畫新開北京大興至曼谷航線，加密北京大興至新加坡航班為每日一班；中聯航開通首條國際航線——北京大興直飛俄羅斯符拉迪沃斯托克航線，進一步豐富旅客出行選擇。

據瞭解，截至6月26日，大興機場本年度出入境旅客量已超200萬人次，僅6個月已達2023年全年出入境旅客量。大興機場稱，將持續提升外籍旅客出行便利度。

北京 大興機場 航線

延伸閱讀

北京清華大學搶人開戰！學霸被「關飯店」填志願 狀元親曝真相

中國宣布三中全會日期 中央政治局會議政治「掛帥」

美大使伯恩斯轟中武器供俄侵烏「犯下大錯」 中方反擊

北京樓市政策鬆綁 房貸首付、利率雙降

相關新聞

中共砍李尚福、魏鳳和黨籍軍銜 兩前後任防長涉受賄罪

中共前後兩任國務委員兼國防部長李尚福、魏鳳和，於昨日雙雙遭開除黨籍與軍籍，終止中共二十大代表資格，並都遭到取消上將軍銜。...

中共20屆三中全會 7月15日召開

已推遲逾半年的中共二十屆三中全會終於確定下月十五日至十八日在北京召開，會議將通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中...

南通建上海第三機場 積極推進

上海已有虹橋、浦東機場，而先前規畫的南通新機場有「上海第三機場」之稱，最新消息顯示，上海機場集團宣布正極協調推進南通新機...

北京大興機場 暑運估逾880萬人

據北京大興國際機場（大興機場）26日消息，今年暑運期間（7月1日至8月31日），大興機場預計保障進出港航班5.6萬架次，...

陸赴巴拉圭 宣揚中拉共同體

大陸駐美國大使謝鋒日前以駐美大使兼「常駐美洲國家組織觀察員」身分，率團前往我在南美友邦巴拉圭參加會議。他強調，中拉合作是...

台海地獄說 陸嗆美自己先下地獄

美媒日前披露，新任美印太總部司令帕帕羅稱，一旦大陸攻台，美國將實施「地獄景觀」戰略，大規模部署無人裝備將台海變成「無人地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。