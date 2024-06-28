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北京大興機場 暑運估逾880萬人
據北京大興國際機場（大興機場）26日消息，今年暑運期間（7月1日至8月31日），大興機場預計保障進出港航班5.6萬架次，日均航班量約915架次，預計運送進出港旅客880萬餘人次，日均旅客量約14.2萬人次。
中新社報導，暑運期間，旅客主要以學生流、旅遊流、探親流為主，熱門目的地主要是消夏避暑地區和深圳、杭州、成都等熱門旅遊城市。
大陸國內方面，南航計畫在北京大興至喀什、庫爾勒、阿勒泰、西寧、銀川、白山、大慶、桂林、揭陽等航線增班1000餘班；東航計畫新增北京大興至烏魯木齊、庫爾勒、佳木斯、長春、敦煌、廈門航線，加密北京大興至西寧、銀川、蘭州航班；中聯航新開北京大興經停鄂爾多斯至庫車航線、北京大興至西寧航線，加密北京大興至海拉爾、伊春、敦煌等熱門旅遊地航班。
境外航線方面，香港、吉隆坡、杜哈、大阪、曼谷等航點旅客增長明顯。
南航計畫新開北京大興至孟加拉達卡航線；東航計畫新開北京大興至曼谷航線，加密北京大興至新加坡航班為每日一班；中聯航開通首條國際航線——北京大興直飛俄羅斯符拉迪沃斯托克航線，進一步豐富旅客出行選擇。
據瞭解，截至6月26日，大興機場本年度出入境旅客量已超200萬人次，僅6個月已達2023年全年出入境旅客量。大興機場稱，將持續提升外籍旅客出行便利度。
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