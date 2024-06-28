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南通建上海第三機場 積極推進

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
南通新機場被稱為上海第三機場，由上海機場集團投資興建。圖為該機場示意圖。圖／取自上海國際鐵路與城市軌道交通展覽會官網
南通新機場被稱為上海第三機場，由上海機場集團投資興建。圖為該機場示意圖。圖／取自上海國際鐵路與城市軌道交通展覽會官網

上海已有虹橋、浦東機場，而先前規畫的南通新機場有「上海第三機場」之稱，最新消息顯示，上海機場集團宣布正極協調推進南通新機場建設，該機場設計年度旅客輸送量達4,000萬人。

上海機場集團26日晚間指出，2020年上海機場集團與南通市政府簽訂南通新機場合作共建協定，規畫建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。「上海機場正積極協調推進南通新機場建設，打造更高水準的區域發展共同體」。

第一財經報導，上海機場集團最新的消息顯示南通新機場作為「上海第三機場」的定位更加清晰。

報導指出，去年2月，上海市市場監督管理局的公示資訊就顯示，上海機場集團與南通城市建設集團有限公司（南通城建）將新設合營企業，從事民用機場的投資、建設、運營。公示資訊顯示，在合營企業中，上海機場占51%的股份，南通城建占49%的股份，意味著未來的南通新機場將由上海機場方面主導。

規畫中的南通新機場將建設兩條遠距離跑道和滿足4,000萬人次年旅客輸送量的航站樓（航廈）。設計年旅客輸送量近期達4,000萬人次、遠期8,000萬人次，運行等級4F。機場遠期還會預留兩條跑道和衛星廳。

南通新機場位於江蘇省南通市通州區二甲，與浦東機場、虹橋機場的直線距離均接近100公里。目前，長三角地區已有7個千萬級機場，分別為上海浦東、上海虹橋、杭州蕭山、南京祿口、寧波櫟社、溫州龍灣和合肥新橋機場。

公開資料顯示，2020年6月6日江蘇省政府與上海市政府簽署《共同推動「兩場」同步建設合作協定》，南通市政府與上海機場集團簽署《合作建設南通新機場的協定》，確認南通新機場與浦東、虹橋機場構成上海國際航空樞紐的主樞紐。而2020年9月29日，大陸民航局正式批覆，將二甲場址作為南通新機場的推薦場址。

南通市交通運輸局今年1月底回覆市民諮詢指出，「我市成立了南通新機場（樞紐）建設指揮部專門負責該專案。經機場指揮部回饋，目前處於預可研報批階段」。根據公布的環評全本公示文件，遷建南通民用機場專案將於2024年開工，預計2026年到2027年正式完工。

上海 浦東機場

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