陸委會昨（27）日宣布，即日起調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為代表「非必要前往」的橙色燈號，「強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。這是中國大陸上周五公布22條「懲獨」意見後，我政府祭出的最新兩岸政策。

雖然赴陸禁團令迄今仍未開放，但去年我國人赴陸（未含港澳）旅客仍達176萬人次，僅次於赴日人數，為國人第二大旅遊目的地。

對於陸委會調升赴陸港澳燈號，旅遊業者不滿指出，儘管此舉對影響民眾前往大陸意願不大，但對兩岸觀光交流有更負面影響，所有對大陸的反制行為都是在打擊旅行業，對業者不公平。

至於原訂29日出發的福建業者到馬祖的踩線團恐生變，對此連江縣政府表示，目前得到的訊息是踩線團照常，馬祖當地旅遊業者還是希望陸客能來，帶動當地觀光。

陸委會副主委梁文傑昨日在例行記者會宣布上述措施。他強調，大陸與港澳近年持續增修相關國安法令，目前已有相當多起國人赴中國大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形。近期中共又發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全，政府經整體評估，認有必要提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」。

陸委會提醒國人，應「慎思赴陸港澳之必要性，並強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。如確有赴陸港澳需求，建議應避免觸及或討論敏感議題及事務、拍攝港口、機場、軍事演習場所；避免攜帶政治、歷史、宗教等書籍。

我方政府建立大陸港澳地區旅遊警示燈號始於2014年8月，陸委會所建置的警示燈號，與外交部現行標準一致，分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）四級燈號。相關資訊係提供民眾作為參考，並沒有強制約束力。先前大陸和港澳地區的旅遊警示燈號為「黃色」。