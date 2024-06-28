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台海地獄說 陸嗆美自己先下地獄

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

美媒日前披露，新任美印太總部司令帕帕羅稱，一旦大陸攻台，美國將實施「地獄景觀」戰略，大規模部署無人裝備將台海變成「無人地獄」。大陸國防部發言人吳謙昨日回應表示，那些叫囂要把別人的家變成地獄的人，首先要做好自己先下地獄的準備。

吳謙廿七日主持大陸國防部例行記者會，對於美方提出的「地獄景觀」戰略說法回應稱，美方一些人為了「以台制華」，不惜把台灣海峽變成人間地獄，極為喪心病狂。這也再次顯示台獨分子妄想倚美謀獨，終難逃脫變成棋子的命運。

吳謙表示，「台灣屬於中國，中國不容分裂」，在捍衛國家主權和領土完整、反擊外部勢力干涉方面，解放軍一向是敢打硬仗，能打勝仗，對於一些人的威脅與動作，「我們從來就不吃這套」。

另，就美國主導、兩年一度的環太平洋演習（RIMPAC）登場，有分析稱此次重點是以實彈擊沉一艘四萬噸重的目標艦艇，被認為是對共軍武力攻台的可能場景作準備。

對此，吳謙指出，「台灣是中國領土不可分割的一部分，解決台灣問題是十四億多中國人民自己的事，不容任何外來的干涉」，「美方妄圖透過所謂軍演嚇唬中國軍隊，這完全是不可能的任務」。

國防部 美國 解放軍

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