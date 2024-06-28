中共20屆三中全會 7月15日召開

已推遲逾半年的中共二十屆三中全會終於確定下月十五日至十八日在北京召開，會議將通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。但外界普遍認為，此次會議提出突破性改革的可能性不大。

按中國大陸於一九七○年代末期「改革開放」後形成的慣例，中共每五年召開一次全國代表大會（黨代會），選出新一屆中央委員會。在兩次黨代會之間，中央委員會一般召開七次全體會議。簡稱「三中全會」的第三次全體會議，通常在黨代會隔年九月至十二月召開，聚焦經濟與改革問題。

因此，原預期應於去年秋召開的二十屆三中全會一直沒消息，一度引發諸多揣測。直至今年四月卅日的中共中央政治局會議，才決定於今年七月召開，並於昨日的中共中央政治局會議確定召開日期。

據新華社報導，中共中央政治局昨日會議聽取「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」稿在黨內外範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請二十屆三中全會審議。

會議強調，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到二○三五年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

ＢＢＣ中文網指出，在中共語境中，「改革開放」即肇始於一九七八年的十一屆三中全會。鑒於十九屆三中全會與經濟改革無關，使得此次會議可能成為中國大陸十年來第一個重點探討經濟改革的全會。當前大陸面臨內外壓力，二十屆三中全會是否會像四十六年前的十一屆三中全會一樣，迎來一場突破性的改革之會，備受關注。

但報導引述專家分析指出，此次會議要有突破性的改革可能性不大，不應該期待一個非常大膽的、市場為導向的自由化改革。中共或將採取「漸進」的改革方式，提出一個五至十年的發展願景。專家還提到，加大發展「新質生產力」將是此次會議的重點議題。