陸赴巴拉圭 宣揚中拉共同體

大陸駐美國大使謝鋒日前以駐美大使兼「常駐美洲國家組織觀察員」身分，率團前往我在南美友邦巴拉圭參加會議。他強調，中拉合作是雙方的自主選擇、符合雙方需要，不針對第三方，也不受第三方影響，大陸將會「持續推動構建中拉命運共同體」。

據大陸駐美使館官網，謝鋒是廿六日率「中國政府代表團」，「應邀」出席在巴拉圭首都亞松森舉行的美洲國家組織第五十四屆年會，但並未提到邀請方是否為主辦國巴拉圭政府。

謝鋒在會議上指出，發展中國家不應永遠處於國際產業鏈低端，「我們要共同反對打著『民主』、『人權』、『規則』、『產能過剩』等幌子搞打壓遏制，營造開放公平非歧視的發展環境」。他強調，中國大陸始終是「全球南方」的堅定一員。

謝鋒積極評價大陸同拉美合作、大陸同美洲國家組織的關係，強調「中拉合作是雙方的自主選擇、符合雙方需要，不針對第三方，也不受第三方影響」。大陸將持續推動構建中拉命運共同體。

中華民國目前在拉丁美洲及加勒比海地區僅剩下七個友邦。大陸二○一五年一月首度於北京舉辦「中拉論壇」首屆部長會議，中拉論壇成員包含大陸與卅三個拉共體成員國，其中有我多個友邦在內。