中共砍李尚福、魏鳳和黨籍軍銜 兩前後任防長涉受賄罪

中共前後兩任國務委員兼國防部長李尚福、魏鳳和，於昨日雙雙遭開除黨籍與軍籍，終止中共二十大代表資格，並都遭到取消上將軍銜。兩人均被指嚴重違反政治紀律，並涉嫌受賄罪。

中共中央總書記習近平本月十七日至十九日在陝西延安召開中央軍委政治工作會議時強調，要「鍛造忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任的高素質幹部隊伍，為強軍事業提供堅強政治保證」。華爾街日報當時曾指出，這表明北京當局對國防機構的清洗尚未結束，而這場清洗已引發外界對中共備戰能力的質疑。

據央視報導，中共中央政治局廿七日會議審議並通過中央軍委「關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告」、「關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告」。

魏鳳和於二○一八年至二○二三年擔任中共中央軍事委員會委員、國務委員、國防部部長。李尚福則於二○二三年三月十二日，接替退休的魏鳳和。

報導指，根據中共軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，「經黨中央研究決定，二○二三年八月卅一日，由軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查」。

這個時間點，恰恰是李尚福消失於公眾視野的時間。李尚福此前最後一次公開露面，是二○二三年八月廿九日在北京舉行的中非和平安全論壇開幕式發表演說，此後即銷聲匿跡。

去年十月廿四日，大陸全國人大常委會決定免去李尚福的國務委員、國防部部長職務；同時免去其國家軍委委員職務；今年二月底，他已不再出現於中共中央軍委委員名單上。

至於魏鳳和則是在二○二三年九月廿一日由軍委紀委監委對其「嚴重違紀違法問題立案審查調查」。魏鳳和在去年三月十二日大陸國務院改組後就一直未再公開露面。

根據報導內容，李尚福被指「嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪」。

魏鳳和則被指「嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪」。

審查並指李尚福「嚴重汙染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」，魏鳳和則是「嚴重汙染部隊政治生態」，兩人所涉罪行均被指「性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。