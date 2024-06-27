陸前後任防長李尚福與魏鳳和 雙雙遭開除黨籍、取消軍銜

備受注目的大陸前國防部長李尚福案，27日終於有新進展，官方宣布他被中共開除黨籍，官方批評他涉嫌受賄罪、行賄罪，「嚴重汙染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」。與李尚福一齊被開除黨籍的，還有大陸前國務委員兼防長魏鳳和，他被指控「嚴重汙染部隊政治生態」，兩人並都遭到取消上將軍銜。

央視新聞報導，中共政治局會議27日並通過中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》、《關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予李尚福、魏鳳和開除黨籍處分，終止其中共二十大代表資格。

報導指出，根據軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，「經黨中央研究決定，2023年8月31日，由軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查」。

這個時間點，恰恰是李尚福消失於公眾視野的時間。李尚福此前最後一次公開露面，是2023年8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇開幕式發表演說，此後他銷聲匿跡。2023年10月24日，大陸人大常委會決定免去李尚福的國務委員、國防部部長職務；同時免去其國家軍委委員職務；到了今年2月底，則不再出現在中共中央軍委委員名單上。

至於魏鳳和，則是在2023年9月21日由軍委紀委監委對其「嚴重違紀違法問題立案審查調查」。魏鳳和在去年3月12日的大陸國務院改組後，屆任國務委員、防長，就一直未公開露面。

就李尚福案，而官方表示，現已查明，李尚福嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。審查調查中還發現李尚福其他嚴重違紀違法問題線索。

官方強調，「李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重汙染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

至於魏鳳和案，官方則強調現已查明，魏鳳和嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪。審查調查中還發現魏鳳和其他嚴重違紀違法問題線索。

官方批評「魏鳳和身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重汙染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。