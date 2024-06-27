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陸港澳旅遊升為橙色警示 業者憂旅團退費糾紛：政府應協助解決

中央社／ 台北27日電
旅客在候機室內看著機坪上的大陸國際航空客機。記者黃仲明／攝影
旅客在候機室內看著機坪上的大陸國際航空客機。記者黃仲明／攝影

中國日前祭出懲戒台獨新規，行政院提醒民眾慎重考慮前往中國的必要性，陸委會將赴中國大陸及港澳旅遊提升為橙色警示（避免非必要旅行），旅遊業擔心衍生退費糾紛。

大陸委員會對中國大陸及香港、澳門的旅遊警示，原本是黃色（特別注意旅遊安全並檢討應否前往），今天宣布升高為橙色警示。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁告訴媒體，橙色警示並非不能出團，政府先前同意6至9月，先前已規畫的赴中國旅遊團，還是可出團，但他擔心後續會有旅遊糾紛。

蕭博仁說，政府提出旅遊示警，業者沒理由反對，但在仍可出團前提下，旅客自行取消參團，將依定型化契約扣款，但若有旅客堅持是政府建議不要去，旅行社不得扣款時，政府就應出面協助解決衍生的糾紛及爭議。

蕭博仁說，旅遊業很憂慮兩岸的旅遊發展，不但沒有堆疊善意，反而背道而馳。

蕭博仁認為，懲戒台獨新規只是針對極少數的人，對多數旅客沒有影響，旅客如果知道自己身分有問題，赴中國前就應想清楚。

根據觀光署公布的旅遊定型化契約，無論是旅客還是旅行社，在出發前解除契約，將賠償一定比例旅遊費用，出發前第41日以前解除者，賠償旅遊費用5%；第31日至第40日以內解除者，賠償10%；第21日至第30日以內解除者，賠償20%；第2日至第20日以內解除者，賠償30%；前1日解除者，賠償50%；旅遊開始日或開始後解除者，賠償全額。

依照旅遊定型化契約，相關損害賠償基準的旅遊費用，應先扣除行政規費後計算。

旅行社 旅遊警示 退費 陸委會

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