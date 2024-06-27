歐盟對俄制裁傷到中企 北京不滿指長臂管轄

歐盟24日發布對俄羅斯第14輪制裁，協助俄國軍工相關產業的中企也在制裁名單內。中國商務部26日指出，這是沒有國際法依據和聯合國安理會授權的「長臂管轄」，對中歐經貿關係造成負面影響。

商務部網站26日發布，其新聞發言人說，歐盟不顧中方多次交涉和勸阻，「一意孤行」，在第14輪對俄制裁中再次列單中國企業，這是沒有國際法依據和聯合國安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」。中方對此強烈不滿，堅決反對。

他說，這一做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係造成負面影響。中方敦促歐方從中歐全面戰略夥伴關係大局出發，無條件停止列單中國企業。中方將堅決維護中國企業的合法權益。

歐洲聯盟部長理事會（Council of the EuropeanUnion）24日在外交部長會議通過對俄羅斯第14輪制裁方案，包括禁止俄國天然氣經歐盟轉運、禁提供俄船物流服務等。

歐盟另新增116名協助俄國軍工相關產業的制裁對象，包括來自中國、土耳其、印度、哈薩克、北韓等第3國企業，他們與歐盟國家涉及軍工零組件和軍民兩用科技相關的貿易將被抵制。

這是2022年2月俄國發動全面侵略烏克蘭的戰爭以來，歐盟祭出的第14輪制裁，由於下半年將由匈牙利輪值歐盟主席國，負責安排部長理事會等政策議程，由於匈牙利多次反對歐盟制裁俄國，下半年歐盟恐難再推制裁案。