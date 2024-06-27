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美要將台海變「無人地獄」 陸國防部：做自己先下地獄的準備

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部發言人吳謙27日主持例行記者會，對於台海、美軍將領的發言等議題做出回應。記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人吳謙27日主持例行記者會，對於台海、美軍將領的發言等議題做出回應。記者陳政錄／攝影

美媒日前披露，新任美印太總部司令帕帕羅說，一旦大陸攻台，美將實施「地獄景觀」戰略，大規模部署無人裝備將台海變成「無人地獄」。大陸國防部發言人吳謙27日回應表示，那些叫囂要把別人的家變成地獄的人，首先要做好自己先下地獄的準備，並抨擊依美謀獨難逃變棋子的命運，強調解放軍不吃威脅這一套。

吳謙27日主持大陸國防部例行記者會，他對於「地獄景觀」戰略的說法回應稱，那些叫囂要把別人的家變成地獄的人，首先要做好自己先下地獄的準備。

他說，美方一些人為了以台制華，不惜把台灣海峽變成人間地獄，極為喪心病狂。這也再次顯示台獨分子妄想依美謀獨，終難逃脫變成棋子的命運。

吳謙還強調，「台灣屬於中國，中國不容分裂」，在捍衛國家主權和領土完整、反擊外部勢力干涉方面，解放軍一向是敢打硬仗，能打勝仗，對於一些人的威脅與動作，「我們從來就不吃這套」。

另，就美國主導、兩年一度的環太平洋演習（RIMPAC）登場，有分析稱此次重點是以實彈擊沉一艘4萬噸重的目標艦艇，被認為是對共軍武力攻台的可能場景作準備。

吳謙說，「台灣是中國領土不可分割的一部分，解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，不容任何外來的干涉」，「美方妄圖透過所謂軍演嚇唬中國軍隊，這完全是不可能的任務」。

在此之前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日也在記者會上回應稱，美方一些反華勢力此前炒作「毀滅台灣計劃」，現在又鼓噪將台海變成「地獄」，傳遞出十分危險的訊號。

朱鳳蓮說，敦促美方以實際行動恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止向台獨勢力發出任何錯誤訊號，停止插手台灣問題，停止在台海拱火攪局。

台海 國防部 解放軍

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