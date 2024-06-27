揭「解決台灣問題的前奏」 陸國防部再談反制台獨

大陸國防部27日舉行例行記者會，對於總統賴清德日前在黃埔軍校建校百年活動的講話，大陸國防部發言人吳謙指出，需要強調的是，台獨分裂勢力挑釁一次，我們的反制就推進一步，「這是最終解決台灣問題的遞進與前奏」，他並指，在粉碎台獨武裝方面「解放軍一向是甕中捉鱉，手到擒來」。

吳謙說，黃埔軍校是「所有中國人」的歷史記憶，記載著民族振興的歷史歷程，黃埔精神就是愛國革命的精神，黃埔同學是推進祖國統一和民族復興的重要力量，「賴清德之流」妄圖篡改歷史、分裂國家，必將遭受歷史的審判和法律的嚴懲。

他接著重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」等立場，表示無論民進黨當局怎樣歪曲否認，都改變不了這一基本事實，都割不斷兩岸同胞的血脈親情。

吳謙說，需要強調的是，台獨分裂勢力挑釁一次，我們的反制就推進一步，這是最終解決台灣問題的遞進與前奏。在粉碎台獨武裝方面，解放軍一向是甕中捉鱉，手到擒來。

上月，吳謙就曾對外界擔憂解放軍在台島周邊軍演，加劇台海緊張局勢回應表示，「解放軍以實際行動捍衛國家主權和領土完整，台獨挑釁一次，反制就推進一步，直至實現祖國完全統一」；另一方面，就25日又有4艘大陸海警船進入金門限制水域，大陸官媒央視旗下新媒體26日發表評論指出，大陸海警正在金門水域開啟「執法新模式」，包括擴大範圍、出現時間全天候、強度提升，巡查行動轉向常規化、日常化。

不過，對於日前有澎湖漁船目擊，大陸核子彈道飛彈潛艦現身金門外海，吳謙在今天下午的記者會上僅說，關於潛艇的情況，我們一向是不做評論的，「我想妳（指提問記者）是知道的。」

吳謙還就台灣舉行漢光演習說，民進黨當局每年都上演所謂漢光軍演的戲碼，但演來演去都是做戲，都改變不了台獨必亡的結局。