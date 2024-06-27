中共三中全會前 官媒刊文談全面深化改革特點

中共20屆三中全會將於7月15日至18日召開。人民日報昨天刊文，指全面深化改革是推進中國式現代化的根本動力，而全面深化改革要加強協調各項改革舉措、更加突出高質量發展，及不斷擴大高水平對外開放。

人民日報26日刊登題為「把全面深化改革作為推進中國式現代化的根本動力」、署名「任仲平」（意指「人民日報重要評論」）的長文。

今年4月，中共總書記習近平主持召開中共中央政治局會議，會議強調「全黨必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革。」

今年5月，習近平在企業和專家座談會上表示，進一步全面深化改革需錨定完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化這個總目標，並緊扣推進中國式現代化。

文章指出，中共18屆三中全會開啟全面深化改革、系統整體設計推進改革的新時代。當前和今後一個時期，是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。

文章引述習近平2013年在考慮中共18屆三中全會議題時表示，要提出「制定一個全面深化改革的方案，而不是只講經濟體制改革，或者只講經濟體制和社會體制改革」，這樣考慮是因為要解決突出的矛盾和問題，僅僅依靠單個領域、單個層次的改革是難以奏效。

文章表示，進一步全面深化改革，必須更加注重系統集成，加強各項改革舉措的協調配套，防止和克服各行其是、相互掣肘的現象。

文章強調，高質量發展是「首要任務」，是「新時代的硬道理」。進一步全面深化改革必須更加突出這重點，「以經濟體制改革為牽引，堅持和發展中國基本經濟制度，構建高水平社會主義市場經濟體制」。

文章表示，開放也是改革，中國堅定不移推進高水平對外開放，推動建設開放型世界經濟。從落實准入前國民待遇加負面清單管理制度，到構建面向全球的高標準自由貿易區網路，形成更大、更寬、更深層次的對外開放格局。

文章表示，過去40多年中國經濟發展是在開放條件下取得，未來中國經濟實現高質量發展也必須在更加開放條件下進行。不斷擴大高水平對外開放，以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展，穩步推進規則、規制、管理、標準等制度型開放，才能不斷拓展中國式現代化的發展空間。

中共中央政治局會議今天決定，第20屆三中全會將於7月15日至18日在北京召開。

中共20屆三中全會延岩多時。依文革後慣例，中共每屆三中全會，絕大部分選在黨代會翌年的9月至12月間舉行，且多聚焦經濟及改革開放等政策走向問題。