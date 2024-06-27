中共二十屆三中全會 將審議「深化改革決定」文件稿

中共政治局於27日開會決定7月15日舉行中共二十屆三中全會，稍後官媒披露政治局會議內容強調，會議聽取了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿相關報告，決定修改後將「文件稿」提請二十屆三中全會審議，當中確定進一步全面深化改革的總目標是「繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化」；會議內容並高度聚焦在「黨的領導」上。

新華社報導，中共中央政治局27日召開會議，討論擬提請二十屆三中全會審議的文件，政治局聽取了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆三中全會審議。

會議指出，這次徵求意見「充分發揚黨內民主」、集思廣益，各地區各部門各方面對決定稿給予充分肯定，認為決定稿「深入分析了推進中國式現代化面臨的新情況新問題，科學謀劃了圍繞中國式現代化進一步全面深化改革的總體部署，是指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件」，充分體現了「以習近平同志為核心的黨中央」完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的歷史主動，以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景的堅強決心。

會議強調，進一步全面深化改革的總目標是「繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化」。預計到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，「為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎」。

會議指出，進一步全面深化改革要貫徹幾個原則，包含「堅持黨的全面領導，堅定維護黨中央權威和集中統一領導，發揮黨總攬全域、協調各方的領導核心作用，把黨的領導貫穿改革各方面全過程，確保改革始終沿著正確政治方向前進」。

此外還要堅持以人民為中心、「堅持人民有所呼、改革有所應」；還要「堅持守正創新，堅持中國特色社會主義不動搖」、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念等，會議要求「處理好經濟和社會、政府和市場、效率和公平、活力和秩序、發展和安全等重大關係」，增強改革「系統性、整體性、協同性」。

會議最後仍強調，「黨的領導是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證」，必須堅持黨中央對進一步全面深化改革的集中統一領導，堅持用改革精神管黨治黨，以釘釘子精神抓好改革落實。此外，「會議還研究了其他事項」。

近期，包含中共總書記習近平在內的諸多高層，在會見外賓時已經多次提出「中國正在謀劃和實施進一步全面深化改革重大舉措」，相關具體內容屆時應該會有所宣布。

中共二十屆三中全會的召開，其實已經推遲許久。英媒BBC在27日指出，此次三中全會日期比慣例晚了將近一年，國際媒體猜測中共是否內部意見不一，抑或是疫情後經濟不振使改革進程不得不延後。此外，大陸前外交部長秦剛和前國防部長李尚福落馬後一直未有官方定性，本屆全會是否將撤銷其中央委員身份並公布更多細節，也一直是外界關注的焦點。

報導提到，對於三中全會，許多學者預期，最可能提到的核心議題是「新質生產力」，而經濟學人智庫（EIU）在發給BBC中文的報告中，則列舉了八個可能屆時會出現的具體議題，包含延遲退休、財政改革、保障民營經濟、放鬆土地制度、新稅制（房產稅、財產稅等）、取消戶口限制、進一步開放經濟（取消外資所有權限制等）、激進的促進生育政策等。