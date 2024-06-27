西藏譯名改Xizang 陸官方學者：Tibet被美賦政治涵義

「西藏」多年來以Tibet為英文譯名，但近年開始改用漢語拼音的Xizang，中國藏學研究中心學者27日解釋，這是因為依循實際地理範圍，和「名從主人」，及避免政治含意產生的歧異等原則，並直言美國新通過的涉藏法案，將藏區定義為西藏加上甘肅、青海、四川與雲南的藏族自治州，「這樣還不夠政治涵義嗎」。

中國記協27日舉辦新聞茶座，邀請中國藏學研究中心學者，就所謂「西藏民主改革65周年」，介紹西藏改革成果，包括經濟、社會、教育發展漢人權情況等，強調大陸當局保障藏語、藏文化學習傳承，和藏傳佛教等各宗教、民族發展，並就西藏譯名、達賴喇嘛、宗教中國化等議題回答媒體提問。

對於譯名，中國藏學研究中心歷史研究所研究員梁俊艷說，過去使用的Tibet，地理涵蓋非常廣，還包括甘肅、青海、四川、雲南等地的藏族居住地區，和西藏自治區實際範圍不夠準確，這是更改譯名的很大原因。

她接著補充，譯名更改還依循「名從主人」原則，中國是主權國家，漢語拼音受聯合國承認，此舉也是一個主權國家的體現，另一方面，Tibet現在被賦予更多政治方面的涵義，避免歧異產生也是更改的原因。她並強調，Xizang譯名主要用於行政區化概念，包括藏族、藏語言、藏傳佛教仍使用Tibet沒有改變。

面對媒體追問，梁俊艷直言，美國所謂藏中衝突法案，明確把Tibet範圍包括西藏自治區、甘肅、青海、四川、雲南等，「這樣還不夠政治涵義嗎」。

此前，本月12日，幾經更名和修改後，美國眾議院通過「促進解決西藏—中國爭端法」（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act），內容稱美國從未採取西藏自古以來就是中國一部分的立場，並將藏區定義為西藏加上甘肅、青海、四川與雲南的藏族自治州縣，法案認為，西藏與大陸的爭端必須根據包括《聯合國憲章》在內的國際法，透過和平方式、透過無條件對話解決。

中國藏學研究中心當代研究所所長張詩高還補充，用西藏的漢語拼音來表示西藏自治區，不是最近才有的事情，在上世紀七十年代，大陸有些論文涉及西藏表述時，就是用漢語拼音，而現在為了更加準確的表述，所以使用範圍再擴大。