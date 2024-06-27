中國總理李強主持國常會：加大力度吸引外資

中國國務院總理李強26日主持召開國務院常務會議，會議指出，外資企業在構建新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資，多措並舉穩外資。

新華社報導，會議指出，要深化重點領域對外開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措。

會議又指出，要優化政策，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等。要持續提升投資便利化水平，優化藥品、醫療器械等領域外資政策，拓展保稅維修新業態新模式，進一步強化服務保障機制。

會議又表示，要打造「投資中國」品牌，修訂發布新版「鼓勵外商投資產業目錄」，提高外籍人員工作便利度。

另外，會議審議通過「中華人民共和國保守國家秘密法實施條例（修訂草案）」，指出要依法依規做好保密工作，及時消除隱患、堵塞漏洞，嚴防失洩密案件發生。要廣泛展開保密普法的宣傳活動，加強條例解讀引導，營造自覺保守國家秘密的良好氛圍。

中國商務部21日發布，2024年1至5月，中國實際使用外資金額人民幣4125.1億元（約新台幣1兆8150億元），年減28.2%。

2023年中國實際使用外資金額年減8.0%。

中國人民大學經濟研究所教授毛振華此前撰文表示，中國吸引外資的傳統優勢正在弱化，主要因為中國勞動力成本上升、經濟成長放緩、政策變化等。大國博弈下，多國都面臨「安全與發展的平衡」問題，令中國對外資的吸引力可能下降。