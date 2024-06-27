快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

中國總理李強主持國常會：加大力度吸引外資

中央社／ 台北27日電

中國國務院總理李強26日主持召開國務院常務會議，會議指出，外資企業在構建新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資，多措並舉穩外資。

新華社報導，會議指出，要深化重點領域對外開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措。

會議又指出，要優化政策，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等。要持續提升投資便利化水平，優化藥品、醫療器械等領域外資政策，拓展保稅維修新業態新模式，進一步強化服務保障機制。

會議又表示，要打造「投資中國」品牌，修訂發布新版「鼓勵外商投資產業目錄」，提高外籍人員工作便利度。

另外，會議審議通過「中華人民共和國保守國家秘密法實施條例（修訂草案）」，指出要依法依規做好保密工作，及時消除隱患、堵塞漏洞，嚴防失洩密案件發生。要廣泛展開保密普法的宣傳活動，加強條例解讀引導，營造自覺保守國家秘密的良好氛圍。

中國商務部21日發布，2024年1至5月，中國實際使用外資金額人民幣4125.1億元（約新台幣1兆8150億元），年減28.2%。

2023年中國實際使用外資金額年減8.0%。

中國人民大學經濟研究所教授毛振華此前撰文表示，中國吸引外資的傳統優勢正在弱化，主要因為中國勞動力成本上升、經濟成長放緩、政策變化等。大國博弈下，多國都面臨「安全與發展的平衡」問題，令中國對外資的吸引力可能下降。

國務院 外資

延伸閱讀

李強拍板…大陸服務業擴大開放 吸引外資

大陸總理李強出席夏季達沃斯論壇 喊反脫鉤、共同做大蛋糕

李強亞太行 美媒：結果好壞參半

大陸與大馬宣布互相延長免簽 李強喊話民心相通

相關新聞

傳赴陸旅遊警示升級恐影響馬祖踩線團？縣府：未受影響

為反制大陸發布的懲治台獨22條意見，據瞭解陸委會最快今日下午將宣布提高赴大陸地區旅遊警示，且「連跳三級」直接橙色警示，原...

獲教宗任命 楊永強就任杭州主教強調「天主教中國化」

大陸與教廷的主教任命協議又有了新進展，獲得天主教宗方濟各任命的杭州主教楊永強27日舉行主教就職儀式，他強調將高舉愛國愛教...

傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

為了反制中國大陸發布的「反台獨22條意見」，今天傳出大陸委員會將提高赴大陸旅遊警示為「橙色燈號」，代表「非必要勿前往」。...

今日拉升大陸旅遊燈號為橙色？陸委會下午料將回應說明

兩岸關係不佳，大陸推出懲獨22條措施後，我方如何具體回應也備受關注，目前傳出政府很可能會調升大陸旅遊警示燈號，而下午陸委...

西藏譯名改Xizang 陸官方學者：Tibet被美賦政治涵義

「西藏」多年來以Tibet為英文譯名，但近年開始改用漢語拼音的Xizang，中國藏學研究中心學者27日解釋，這是因為依循...

大陸與尼泊爾外交磋商 尼方重申奉行一中政策

大陸與尼泊爾近日舉行新一輪外交磋商，尼泊爾方面重申堅定奉行一個中國原則，「絕不允許任何勢力利用尼領土從事反華活動」，也表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。