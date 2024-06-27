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北京房市新政頭期款最低降至2成 一線城市全鬆綁

中央社／ 台北27日電

中國媒體第一財經報導，繼上海廣東深圳後，北京終於跟進517房市新政。北京市政府26日宣布，首間房房貸最低頭期款比例降至20%，並調整房貸利率下限。一線城市房市政策全面鬆綁。

在頭期款比例方面，北京第1間房貸最低頭期款比例從目前的30%調整至20%，第2間房則按照五環內和五環外劃分，最低頭期款比例分別為35%和30%。

貸款利率方面，第1間市售個人住房房貸款利率下限調整為「不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減45個基點」，調整後，5年期以上房貸利率下限目前為3.5%。

第2間市售個人住房，由原本的城六區與非城六區劃分，改為五環內和五環外劃分。如果所購房屋位於五環內，貸款利率下限調整為「不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減5個基點」，調整後，5年期以上房貸利率下限目前為3.9%。

如果所購房屋位於五環外，貸款利率下限調整為「不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減25個基點」，調整後，5年期以上房貸利率下限目前為3.7%。

報導指出，無論是頭期款比例還是貸款利率，此前北京相關政策均是高標準。對購房資格的審核政策同樣較為嚴格，外地購房者需要連續60個月社會保險和個人所得稅，限購政策全中國最嚴。

如今在517房市新政實施一個月後，北京終於推出新政策。上海、廣州、深圳在5月底都已下調頭期款比例與房貸利率下限，北京跟進後，中國一線城市房市政策已全面鬆綁。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，降低頭期款比例是今年第2季最大的政策，對北京而言，此次降低頭期款比例、調降房貸利率，使購屋門檻和成本都進一步降低，明顯減輕負擔。

報導還說，本次北京房市新政也針對多子女家庭推出措施，北京市戶籍2個孩子以上的多子女家庭，購買第2間住房的，在個人住房貸款中會認定為第1間房。此外，北京市房地產業協會、房地產中介行業協會將搭建對接平台，支持住房「以舊換新」。

報導指出，今年1到5月，北京房市不管是整體銷量或是價格都處於下滑狀態，不少購屋者選擇觀望新政策落地。如今新政策實行，有望加強房地產市場活力，穩定市場信心。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，除信貸政策之外，北京仍有多個可優化方向，例如降低非京籍社保、個所稅年限要求，從5年降至3年，郊區更進一步降低；以及針對特定人群放寬限購政策，如針對人才、老年家庭等給予更多購房名額。

中國官方5月17日推出號稱「史詩級」的房地產救市政策，其中有3項是央行推出的房地產金融政策：公積金貸款利率調降0.25個百分點，首購及第2間房的頭期款比例分別調降至不低於15%、25%，取消全國個人住房貸款利率下限；另一項則是設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元）保障性住房再貸款，支持地方政府收購已建成未出售的商品房用作保障房。

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