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今日拉升大陸旅遊燈號為橙色？陸委會下午料將回應說明

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
傳出政府將於27日公布拉升大陸地區旅遊燈號為橙色，預料大陸委員會27日下午將對此傳聞回應與說明。（記者廖士鋒／攝影）
傳出政府將於27日公布拉升大陸地區旅遊燈號為橙色，預料大陸委員會27日下午將對此傳聞回應與說明。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸關係不佳，大陸推出懲獨22條措施後，我方如何具體回應也備受關注，目前傳出政府很可能會調升大陸旅遊警示燈號，而下午陸委會記者會將對此做出說明。

旅行業者日前已經流傳陸委會準備將赴陸旅遊警示燈號由「黃色」調升為「橙色」，作為對懲獨22條的回應，而陸委會目前仍未發布任何消息，27日下午將有例行記者會，目前已知屆時會對此傳聞做出回應與說明。

公開資料顯示，我方政府建立大陸港澳地區旅遊警示燈號，始於2014年8月，在此之前，大陸地區及香港、澳門發生重大影響旅遊安全事件，係由各機關自行發布警示，例如交通部觀光局曾在2008年汶川大地震時發布過警示。

陸委會所建置的警示燈號，與外交部現行的標準一致，分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）四級燈號。同時，相關資訊係提供民眾作為參考，並沒有強制約束力，也不能直接作為民眾與業者解約、退費的依據。

目前大陸地區旅遊警示燈號仍維持是黃色，與外交部對美國的警示燈號一致。陸委會官網的說明指出，中國大陸實施「反間諜法」修正案等國安法律、香港實施「國安法」，嚴格管制大陸及香港社會。以上等情對國人赴陸、港、澳等地之人身安全與權益可能造成相當風險。同時對於新冠肺炎，陸委會也仍將大陸與港澳列為黃色燈號。

此外，就新型A型流感，陸委會近期逐漸增加黃色燈號的省區，目前包含湖北、江西、四川、重慶、廣西、貴州、河南、山西、浙江、雲南、甘肅、湖南、福建、廣東與安徽等省區。

陸委會官網目前已經設置「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」、「國人赴陸港澳登錄系統及赴陸港澳易遭扣押行為態樣」等頁面，揭露「容易觸犯中共國安罪嫌之行為態樣」、「國人赴陸風險實際案例」、「赴陸提醒與建議事項」、「國人前往或過境香港或澳門幾項提醒與建議」等內容。

參酌外交部目前公布的「橙色」旅遊警示，包含伊朗、柬埔寨、寮國、以色列、巴西等國，都列為這一層級，至於「紅色」則有北韓、俄羅斯、烏克蘭、阿富汗等。

國安法 旅遊警示 陸委會

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